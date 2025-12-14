觀塘食店標榜即炒鑊氣！港男質疑預製菜︰廚房冇鑊　店方解釋真相

雖然今時今日預製菜「大行其道」，但許多食客都希望品嚐到即叫即煮的食物。有港男在網上表示，日前在觀塘見到1間食店標榜「即炒鑊氣」，但「望一望個廚房咩鑊都冇」，隨後發現女職員把食物放入機器按掣，「仲要逐個逐個整返熱」，質疑「全部都係預製菜嚟」，爆粗笑言「係咪黐X線？」。



大量網民信以為真，批評店方誤導食客，「有『即炒』2個字，即刻告佢違反《商品說明條例》」、「其實係咪告得，佢寫『即炒』喎」。不過，亦有不少人指出店方真的提供「即炒」餸菜，指出該批機器並非單純加熱，「嗰部自動炒菜機嚟，人哋真係即叫即炒，不過係用機器炒，唔係用人炒」、「我見係新鮮肉放落去炒喎，只是用機炒啫」。



涉事食店亦回應事件，強調是使用炒菜機，「其實啲餸係即炒」，炒菜機可以「模擬到廚師拋鑊嘅動作」，食材方面「每日新鮮包裝」、「啲肉仲係生㗎」。



樓主見到涉事食店採取開放式設計，標榜「即炒鑊氣」，但他指「望一望個廚房咩鑊都冇」，質疑店方賣預製菜。（threads@jonbb.jpg圖片）

樓主質疑觀塘食店賣預製菜

樓主在threads表示，早前經過觀塘1間新食店，見到食店採取開放式設計，標榜「即炒鑊氣」，「X你老X，望一望個廚房咩鑊都冇」，女職員「仲要逐個逐個整返熱」，批評「全部都係預製菜嚟」、「係咪癡X線？」。樓主上傳的照片見到女員工正在廚房內操作部機器，但不見明火爐具或鑊等煮食工具。

樓主上傳的照片見到女員工正在廚房內操作部機器，形容女職員「仲要逐個逐個整返熱」。（threads@jonbb.jpg圖片）

食物售價平均40元至50元

樓主上傳的照片可見，店方提供炒爆五花腩、爆炒鮮菇椰菜、啫爆農家雞等餸菜，價錢由19元至62元，平均都要40元至50元以上不等。

涉事食店事後拍片回應事件，強調店方使用炒菜機。（instagram@wokpapa.hk影片截圖）

帖文引來網民熱議

帖文引來許多網民留言，部份網民以為店方真的是賣預製菜，留言指「留港消費就係食呢啲」、「廚房得微波爐，你想點炒？」。但隨即有人指出是誤會，「呢個唔係微波爐，真係炒菜機，又真係冇呃人喎」、「佢係用機炒，唔係人炒」。

食店拍片回應︰使用炒菜機

涉事食店事後拍片回應事件，強調店方使用炒菜機，「原理係用高壓加上精準嘅溫度控制去炒餸」、「模擬到廚師拋鑊嘅動作，啲餸就可以炒得透」，重申「真係即叫即炒」，食材方面「每日新鮮包裝」、「啲肉仲係生㗎」，強力反駁「叮熱」預製菜言論。

（綜合）