大寶冰室2.0？九龍城泰國菜館太空風宣傳片瘋傳　獲讚：泰有創意

大寶冰室因社交平台現潮文而突然爆紅，證明「膠事認真做」威力無限！而網上最近熱傳1條「太空知識」的影片，男聲旁白提及若人類從太空站下，並非會直接向下跌落地面，而是在受到地球地心吸力影響下，人類「其實環繞住地球無限轉」，並以時速數千公里速度飛行，「連最細嘅石粒都會好似子彈咁打落你度」。



旁白隨後開始走偏，指出「但如果你咁犀利，避得開晒啲碎石」，畫面一轉就是食肆烹調情況，旁白立即解釋，如太空人能降落，就可以去到九龍城衙前塱道的泰國菜館，同時宣布店方已經搬舖。原來宣傳片以「太空知識」作為包裝，其實是為泰國菜館宣傳。



許多網民笑言「開頭真係以為太空小知識」、「繼元朗大寶冰室之後，另一間膠到出位食肆」、「明明係想罵，但又忍唔住要讚」、「呢個廣告有創意」，店方則回應稱「泰創意」。



網上最近流傳1條「太空知識」的影片，製作相當精美。（instagram@minibangkok影片截圖）

男旁白提及若人類從太空站下，並非會直接向下跌落，受到地球地心吸力嘅影響，人類「其實環繞住地球無限轉」。（instagram@minibangkok影片截圖）

由於高速飛行，「連最細嘅石粒都會好似子彈咁打落你度」。（instagram@minibangkok影片截圖）

影片用太空知識包裝

最近本港食肆宣傳「玩出新高度」，繼元朗大寶冰室肉餅飯因網上潮文突然而爆紅之後，有食肆的網上宣傳片亦吸引大量網民注意，激讚有創意。位於九龍城的小曼谷泰國菜館在其instagram帳號上載1條影片，最初以動畫模擬太空人在太空場景，配合男旁白和中英文字幕，令人誤以為是「太空知識」的影片。

旁白指出「如果你咁犀利，避得開晒啲碎石」，畫面突然降落地球，旁白表示就可以去到九龍城衙前塱道的泰國菜館。（instagram@minibangkok影片截圖）

用動畫模擬太空人在太空場景

旁白表示，「如果你從國際太空站跳落嚟，你可能以為你會直接向下跌，但地球嘅地心吸力其實會令你環繞住地球無限轉，而且你會以時速幾千公里嘅速度飛，連最細嘅石粒都會好似子彈咁打落你度」。

店方提醒已經搬舖。（instagram@minibangkok影片截圖）

旁白突宣傳降落後可到九龍城泰國菜館

隨後旁白指出「但如果你咁犀利，避得開晒啲碎石」，畫面突然降落地球，由動畫變成高空拍攝九龍城街道、真人炒餸等情況，旁白表示「你就可以落到嚟九龍城衙前塱道小曼谷泰國菜館」，更提醒食客店方已經搬舖。

網民詢問「想學大寶？」，店方回應指「我哋未夠班」。（instagram@minibangkok影片截圖）

被問是否模仿元朗大寶冰室潮文 店方回應︰我哋未夠班

影片用「太空知識」宣傳食肆，吸引大量網民留言，「有料，防不勝防」、「幾有創意」、「10分滿分」，不少人笑言影片「膠味濃」，但又很樂意看完，更笑指「明明係想罵，但又忍唔住要讚」。有人則詢問是否問「想學大寶（冰室）？」，店方則回應指「我哋未夠班」。

