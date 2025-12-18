中環正裝男女終審法院大樓外隨歌起舞！網民祝福：港版La La Land

真正相愛的人，不論在何時何地都可以甜蜜互動。最近1名網民在社交平台上傳影片，顯示1對身穿商務正裝的男女在中環終審法院大樓外，隨着現場播放的音樂翩翩起舞，片段雖只有短短數秒，卻引來眾多網民討論，大讚該對男女不顧慮旁人目光，只着眼對方的甜蜜舉動，「香港好少見到呢啲畫面，要唔理旁人嘅目光都唔易」、「香港人就係需要咁樣放鬆下，唔理人點睇做自己」，更有人形容場面就像「港版La La Land」。



網民在社交平台上傳影片，顯示1對行政人員打扮的男女在中環終審法院大樓外，隨着現場播放的音樂在翩翩起舞。（Threads「audreywly」影片截圖）

甜蜜男女中環聞歌起舞

樓主在Threads分享影片，該片段拍攝於皇后像廣場東側的終審法院大樓外休憩空地，當時大樓外牆被投影着聖誕裝飾的燈光，背景則播放着音樂，1對還身穿着商務正裝的男女正隨着音樂起舞。片主看到2人起舞的樣子，不禁形容該場景就猶如「港版La La Land」，甜蜜得像電影橋段，大表羨慕，「香港人下班後的娛樂，喺中環見到呢對情侶好sweet，經過都被閃盲」，又祝福兩人永遠幸福快樂。

網民大表羨慕：又真係幾浪漫

樓主隨後在帖文留言，向廣大的網民請求幫忙，「有冇辦法幫我搵返當事人出嚟，想send返條片畀佢哋做紀錄，20年後睇返一定好開心」。大批網民亦紛紛留言，直言雖然影片只有短短數秒，但已看得出兩人的浪漫與甜蜜，「咁浪漫，搞到我都想被人轉轉圈」、「個女仔笑得勁甜」、「又真係幾浪漫」、「𠵱啲情節平時只會係電影出現」、「成件事勁有情懷」、「談談情，跳跳舞」、「下班後還能在中環看到這種場面，真的會瞬間覺得城市沒那麼冷，燈光、人群、聖誕氣氛，加上一對甜到冒光的情侶，完全是現實版的La La Land」。