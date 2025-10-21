中環碼頭有菠蘿包執？喉管上黏有橙色蓬鬆物體　港女：係咩裝置？

中環碼頭用「菠蘿包」塞水喉？有港女於網上發文分享，在中環碼頭水泥柱旁的喉管上發現酷似菠蘿包的物體，她好奇詢問廣大網民到底是什麼裝置。



帖文引來熱議，網民笑言「真係好似菠蘿包」、「新鮮熱辣辣嘅菠蘿包」、「加塊牛油加幾多蚊？」、「恭喜你又發現一個網紅景點」。亦有網民猜測「菠蘿包」真實用途。



該港女於Threads發文發相問道：「萬能嘅Threads，我想問呢個係咩裝置？行到去中環碼頭，以為有人地下放咗個菠蘿包？我見到另外1個柱都有，但呢個就冇咁似菠蘿包。」

中環碼頭喉管生出菠蘿包？

照片見到，兩條水泥柱旁的地面喉管開口上，均有蓬鬆、酷似菠蘿包的橙色物體。

網民笑：畀肚餓嘅人食

帖文引來網民發揮想像力，紛紛表示除了像菠蘿包，還像其他食物，讓人單看照片也垂涎欲滴，「第一張真係以為菠蘿包，第二張有啲似蘑菇酥皮湯」、「周打蜆海鮮酥皮湯 ，咁近海邊無錯啦」、「鮮奶球」、「呢個係泡芙」、「雞蛋糕」、「你錯喇，呢個係梳乎厘嚟」。

有網民就笑言，「你第一日嚟香港？係香港人都知菠蘿包喺維港附近採集㗎啦，濕氣夠維港啲菠蘿孢子就會寄生喺附近啲柱度，凌晨4-5點就有姐姐去採集送去茶餐廳」、「就係菠蘿包，好似Chiikawa咁，喺地下生食物出嚟，畀肚餓嘅人食」、「太空館飄過嚟㗎，風一吹就好似蒲公英咁識播種」。

有網民猜測用途，「地喉出線位來，過完線打膨脹膠塞返個窿防蟲防水」。（Threads@goojala）

網民猜用途：膨脹膠

另有網民就認真分析用途，「膨脹膠，唧落去會發大，填塞喉入面嘅空間」、「地喉出線位來，過完線打膨脹膠塞返個窿防蟲防水，不過咁啱呢隻膠係橙色，真係幾似菠蘿包」、「塞老鼠洞專用」。