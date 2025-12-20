最有意義聖誕樹！由屋苑居民捐贈公仔拼湊而成　後續1安排獲激讚

聖誕節將至，不少商場和屋苑為令大眾感受普天同慶節日氣氛，都開始佈置聖誕裝飾和聖誕樹！不過想要有特色和令人眼前一亮，則不是易事。有網民日前在社交平台分享，其居住的屋苑所製作的聖誕樹原來是由住戶共同捐贈公仔，再將每隻公仔拼湊而成。而最令人讚賞的是公仔在節日過後將會這樣處理，獲網民激讚「好有心思！」、「真係特別warm」。



有港男分享屋苑聖誕樹，是由住戶共同捐贈公仔拼湊而成。（「threads＠kuikui_pt」圖片）

屋苑大堂擺聖誕樹 居民捐贈公仔拼湊而成

該港男在threads帳號「kuikui_pt」發帖，分享他所住屋苑的聖誕樹，直言「我覺得靚過好多大商場嘅聖誕樹」。從樓主貼出的照片所見，屋苑大堂擺放的聖誕樹有別於一般聖誕樹，是由多隻公仔拼砌而成，周圍則有聖誕老人和禮物盒作伴。

公仔節日過後這樣處置 住客：靚之餘又有意義

樓主表示，聖誕樹特別之處是所有公仔皆由住戶捐贈，再拼湊而成，而聖誕節過後，以上公仔將會二次捐贈予其他小朋友，大讚美觀同時「又有意義」。

網民分享類似聖誕樹 估計屬同一物業管理公司

帖文引來不少網民分享他們屋苑類似聖誕樹，估計屬同一物業管理公司管理，「我住嘅屋苑都係，收集住戶捐出的公仔做環保聖誕樹」、「我嗰邊都係！唔知係唔係同一間物管公司」、「我屋苑都係公仔聖誕樹，大家係咪都係恆基？」。另有留言分享屋苑聖誕樹是和香港警務處、防騙吉祥物「提子」合作，將多隻「提子」掛上聖誕樹。

網民分享屋苑類似聖誕樹，估計屬同一物業管理公司管理。（「threads＠lincole_710」圖片）

有網民屋苑聖誕樹和香港警務處、防騙吉祥物「提子」合作。（「threads＠pampam414」圖片）

香港警務處公共關係部推出防騙吉祥物「提子」，以輕鬆、易記形象，向大眾傳遞防騙資訊。（資料圖片／陳葆琳攝）

網民激讚有心思：見到呢棵聖誕樹特別warm

另有人欣賞如此製作聖誕樹想法特別有意思，「紮到成形先犀利」、「係住戶們凝聚嘅感情和力量」、「呢鋪你哋贏，又靚又有意義」、「好有心思！無budget（預算）應該參考下呢啲」、「見到呢棵聖誕樹，呢個聖誕真係特別warm」。

（threads）