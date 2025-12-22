機艙老鼠｜女生搭凌晨機遭男子「擅取置物櫃背囊」　1原因難追究

坐飛機時要小心看管貴重物品，以免成為「飛機老鼠」目標！有女生日前搭乘凌晨機，將隨身背囊放在頭頂置物櫃，詎料1名原本坐在她後兩排座位的男子，中途突然上前「攞咗個背囊返自己位摷」。樓主「斷正」後即時向空服員反映，卻因沒有任何財物損失，被告知未能採取行動或追究，只好拍下疑似小偷的照片，提醒其他人「認住呢隻老鼠」。



網民對未能將小偷繩之於法大感無奈，「告唔入真係會助大呢班人個膽，次次偷嘢無後顧之憂」，同時批評空服員處理手法，「報crew無用？咁要投訴airline」，而他人則列出數個因素，認為責任未必在於航空公司。



有女生搭乘凌晨機往峇里，不幸遇到「飛機老鼠」。（「threads＠c.nkyyyyy」影片截圖）

女生搭乘凌晨機 不幸遇「飛機老鼠」

「警世post！」該香港女生在threads帳號「c.nkyyyyy」發帖，指她於周四（12月17日）搭乘凌晨航班前往印尼峇里，其母親早在她出發前，已經提醒她要小心在飛機遇到小偷，詎料「估唔到我真係中咗」。

男子趁乘客入睡 鬼祟從置物櫃取走背囊

樓主表示，當時機上大部份乘客已睡着，而疑似小偷「趁全世界瞓著就行動」。她透露，登機時將其中1個隨身背囊放在頭頂置物櫃，飛行途中突然感覺「有人喺我哋頭頂格櫃攞嘢」，之後發現1名疑似內地男子原本坐在她後兩排座位，卻擅自上前拿走她背囊「返自己位摷」。

樓主指小偷趁乘客入睡時，突然從她頭頂的置物櫃取走其背囊。（「threads＠c.nkyyyyy」圖片）

向空服員反映 因1事難追究

樓主慶幸沒有將貴重物品放在背囊，而事發一刻已即時捉住對方，並向空服員反映，可惜因為沒有財物損失，被告知無法追究。樓主藉事件提醒「坐飛機千祈千祈記得貴重嘢放喺身邊」 ，最理想是將所有物品放在前方座位椅底，又貼出疑小偷男子的照片，呼籲大眾「認住呢隻老鼠」。

樓主即時向空服員反映，但因沒有財物損失，被告知無法追究。（「threads＠c.nkyyyyy」圖片）

賊人取易不取難？ 重要財物切記要跟身！

網民指「飛機老鼠」通常並非單獨行動，「佢哋唔只一個人，成隊crew，睇影片成日分散投資」，提醒重要財物切記要「跟身」，「真係唔好以為放上個櫃好安全」、「我一向都唔會將電話銀包放入背囊，全部都跟身」、「如果係放儲物櫃，最好放喺個袋嘅暗格位置」、「Hand carry一定放椅底，假如被迫要放over head，一定放對面」、「下星期飛，我諗住買個啷啷掛住放頭頂嘅行李，起碼老鼠一攞即刻聽到」、「到今時今日飛機都無CCTV真係好戇X」、「建議大吵大鬧，等成個area嘅人都aware（察覺）有老鼠喺度」。

空服員處理手法惹質疑

有人就不滿空服員處理手法，「報crew無用？咁要投訴airline」、「告唔入真係會助大呢班人個膽，次次偷嘢無後顧之憂」、「堅持要報警，就算告唔入佢都可能被拒絕入境，航空公司保安部可能將佢Blacklist」。有前艙務員就有以下建議，「捉過飛機老鼠，你可以堅持報警，至少落機條友會俾人拉，不過拉完個國家會點處理就另計」。

網民列3點 認為責任不在航空公司

惟有留言為航空公司辯護，「crew最多可以blacklist同報警」、「警察嚟到見佢無偷到嘢都唔會處理」、「飛機在國際領空，如有案件發生會由目的地的政府負責，如真的是想檢控某人，受害人或證人都要俾口供或出庭作証」、「如果警察話要告條友就要將證物keep 12個月定半年等審，好多遊客或者本地人都唔想自己嘅財物keep喺差館咁耐，同埋要出庭而放棄」。

（threads＠c.nkyyyyy）