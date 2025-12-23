港鐵2成人+2小童強塞兩座位！3人「疊羅漢」坐大髀　網民揭真目的

港鐵車廂座位有限，而座位的大小只適宜1名乘客使用，惟最近1名網民在Threads上分享影片，顯示有4名乘客嘗試各種方法坐進2個座位，其中為2名為小朋友，另外2人應為小孩們的祖父母，片中更一度出現伯伯讓小孩坐在自己身上，而他則坐在婆婆的大腿上，猶如「疊羅漢」般，讓樓主不禁大嘆「點解會覺得兩個位可以坐四個人」。



片中一度出現3人「疊羅漢」的場面，其中2人為公公、婆婆，另有1名小孩。（Threads「qo._ob」影片截圖）

兩大一細逼港鐵座位

樓主在Threads上分享相關影片，涉事乘客為婆婆和伯伯，以及同行的2名小朋友，他們應為一家人出遊，而當時港鐵車廂滿座，他們讓其中1名小孩坐在關愛座，另一名婆婆則坐在旁邊座位，因此伯伯和1名小朋友還需站立。片中起初看到伯伯讓小孩坐在自己身上，而他則坐在婆婆的大腿上，一度出現「疊羅漢」的場面，後來他們發現該坐姿不可行，伯伯便站起來，讓小朋友坐在婆婆大腿，自己就站在旁邊。

網民嘆：真正目的係逼走其他人

樓主在文中不禁慨嘆，「點解會覺得兩個位可以坐四個人？」，表示不理解相關乘客的舉動。帖文亦引來大批網民討論，不少人同樣批評該對年長男女不懂乘車禮儀，並認為他們強行逼入座位的原因，只想讓旁邊的乘客感到不舒服而主動離開，他們便可乘機佔用其座位，「你以為佢四人坐兩個位，但真正目的係逼走其他人，最後霸四個位」、「呢樣嘢我細個都發生過，佢哋目的係想逼走其他人，自己友就有位坐」、「佢係想逼走坐緊嗰個人」、「真係好憎啲人衝去搶位霸位坐，企少一陣都唔得嘅」、「離晒譜，人見人憎就係呢啲」、「畀我就讓畀佢哋坐，然後自己再坐落佢哋度」、「唔明點解佢哋好似坐少陣會死咁」。

（Threads@qo._ob）