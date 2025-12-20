搭港鐵直擊大叔偷拍女乘客！目擊女生做1事再挺身指正　全網讚好

偷拍行為實在不要得！有女生搭乘港鐵時，直擊有大叔在車廂偷拍女乘客，擔憂貿然指正會反被對方誣告她冤枉好人，所以先拍下對方偷拍證據，隨後上前指正。果然不出所料，大叔聞言反駁「我邊有偷影啊」，直至樓主指出他藏有另一部電話，大叔才表示「唔好意思」，稱會刪除所有照片。



有網民批評偷拍行為，「有生理需要上網睇套AV搞掂啦，黐黐地」、「真係咁光明正大，就唔會要用打機去掩飾同即刻del啦」，同時大讚樓主挺身為受害人發聲，「唔係個個夠膽出聲」、「會影低證據再揭發佢，好叻」。



有女生搭乘港鐵時，直擊有大叔鬼祟地偷拍女乘客。（示意圖／資料圖片）

東鐵綫車廂直擊大叔偷拍女乘客

該目擊者在threads帳號發帖，強調「偷拍真係零容忍」。樓主貼出照片，稱搭乘東鐵綫列車時，在車廂內發現1名大叔偷拍女乘客。從她上傳照片所見，涉事大叔以上下疊放姿勢手持2部電話，上方電話顯示畫面正玩遊戲，不過下方電話明顯看見中間有可按攝影的按鈕，即是開啟電話內相機應用程式。

女生拍下偷拍「罪證」 再挺身指正大叔

樓主表示，當時好奇為何大叔打機「但部電話咁長」，仔細看便發現下方電話，正偷拍他正前方女生。樓主擔心直接指正大叔，對方會假裝被冤枉，所以先拍下對方偷拍證據，然後大聲質問他：「先生你做咩偷影前面個女仔啊！」大叔當時曾試圖狡辯，謊稱「我邊有偷影啊」。

大叔企圖狡辯 後被懟得啞口無言

直至樓主指出他用下方電話偷拍時，他才承認並表示「唔好意思」，聲稱會刪除所有照片。樓主覺得對方「熟晒手勢」，認為他是慣犯，希望藉事件提醒他人若在街上發現有人偷拍「一定要出聲」，認為「幫到一個得一個」。樓主續稱，被偷拍女生當時表現難過，因此安慰「希望啱啱個女仔心情而家會好返啲啦」。

大叔上下疊放手持2部電話，下方電話明顯看見中間攝影按鈕，即是開啟電話內相機應用程式。（「threads＠wtkwan」圖片）

為何要偷拍？ 網民：有生理需要睇AV啦

網民紛紛批評大叔偷拍行為，「同用教科書夾住鹹書概念一樣」、「其實係心理唔正常定咩原因要偷拍？有生理需要上網睇套AV搞掂啦，黐黐地」、「真係咁光明正大，就唔會要用打機去掩飾同即刻del啦，啲猥瑣佬有時的確影衰我哋啲男士」。

網民讚樓主型到爆：影低證據再揭發佢好叻

另有人就表揚樓主挺身為受害人發聲，「proud of you（以你為榮）！」、「唔係個個夠膽出聲」、「樓主型到爆炸」、「會影低證據再揭發佢好叻」、「大快人心」、「好人，多謝你」。

（threads＠wtkwan）