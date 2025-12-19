港鐵坑口站閘機驚見原個冬甩！網民笑：點解會光脫脫喺呢度出現？
撰文：桃樂斯
港鐵再現離奇失物！有港男在社交平台分享照片，顯示他在港鐵坑口站，發現有1個沒有包裝的冬甩被人遺留在拍卡閘機上，引來網民爆笑稱「冬甩個爸爸去咗邊？」、「多啦A夢快啲出嚟認領返嚿冬甩」。帖文引來不少留言分享更多「離奇失物」事件，引來他人好奇詢問「係唔係藝術裝置？」、「點解會光脫脫喺呢度出現？」。
港鐵坑口站閘機 驚見被遺棄曲奇味冬甩
該港男在threads帳號「ng.sickball」發帖，傻眼表示「我諗嚿冬甩成世仔都無諗過，竟然會俾人漏咗喺呢個位」。從樓主上傳照片所見，他當時身處港鐵坑口站閘內範圍，發現有1個曲奇味的冬甩，竟然被人遺留在拍卡閘機上，他於是拍下離奇畫面，引來網民熱議。有同樣途經上址網民貼出照片，均表示對事件感到疑惑。
冬甩因何被遺棄？ 掀網民熱議
另有留言猜測冬甩可憐地被遺棄原因，「點解會光脫脫喺呢度出現？」、「佢（物主）會唔會係拎起咗個膠袋尾，跟住跌咗出嚟」、「本身咬住個包，入閘啪咗卡先醒起站內不准飲食」、「可能甜到漏」。
網民分享「離奇失物」逐樣睇！
（threads＠ng.sickball）
