巴士女生睡醒驚見：有隻手擺喺大髀　只拍照不敢出聲　網民籲報警

任何人遇到非禮事件應立即出聲兼舉報。女子在網上發相，指在巴士上疑遭鄰座男乘客非禮，男子繞住雙手，但手指伸直指向女子的大腿位置，女子在車上睡着，醒來發現「有隻手擺喺大髀」，她於是拍下對方的姿勢在網上公審。不少網民建議報警，認為「好明顯佢係有心，遇到呢啲事唔好驚，一定要出聲」、「報警之餘，而家放上網等大家知道，呢啲變態最好社會性死亡」。



樓主投訴在巴士遇到「變態佬」,對方伸直所有手指與她的大腿十分接近。（Threads圖片）

女生投訴在巴士上遭變態佬摸大髀非禮

有女網民在Threads投訴坐巴士遇「變態佬」，「唔知條友係專登定點」，對方繞起雙手，但其中有隻手伸直所有手指，與樓主大腿十分接近。樓主指自己睡了，但多次醒來覺得不妥，「好似有嘢壓住咁，但係又唔知係邊度」，待她一拿開自己的袋，「發現有隻手擺喺大髀」。而她認為自己當時穿短褲不算暴露。

樓主在巴士睡着了，醒來「發現有隻手擺喺大髀」。（Threads圖片）

不少網民也建議樓主要即時出聲或報警，「呢下海底撈月其實都幾明顯下，正常人就算雙手叉腰，都唔會伸直手指，支持樓主開樣同報警」、「好明顯佢係有心，呢啲人唔需要遮佢塊面。遇到呢啲事唔好驚，一定要出聲」、「就算唔係伸到隻手咁，X佢後面咁X多雙人空位都唔坐，坐個陌生女仔隔籬？建議所有女仔，以後都坐走廊位，唔好畀啲別有居心嘅人逼住你坐」。

網民建議遇事要出聲及報警

有人認為「下次拍片，然後落下層同司機講因為有人非禮你所以要報警，唔可以姑息呢啲慣犯」、「我以前有個fd都有相同情況，佢冇大叫，佢捉住佢隻手然後反方向扭，條友唔敢出聲因為自己理虧」。