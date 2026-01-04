婦人提款失敗鬧後面男子偷望　好心提醒入錯這張咭　結局笑翻網民

請正確使用櫃員機提款！有網民發文指有婦人到櫃員機提款，但發現身後有名男子望住她，令她緊張到按了數次密碼也「撳唔到錢」，於是發難鬧男子為何望住她。男子的回應令人噴笑，原來婦人「插錯卡」，有網民也見不少這情況，「我年中都係櫃員機收唔少身份證送去差館」。



婦人提款失敗發難問後面男子：「望乜X嘢？係咪想打劫呀？」。（《甜蜜蜜》劇照）

婦人提款失敗鬧人 男子好心提醒

有男網民在網上發文分享提款趣事，有婦人提款插卡之後「發現後面有個男人望X住佢，她因多次接密碼也提不出錢，並發現個心寒一寒，連打幾次密碼都撳唔到錢」。婦人發難問男子：「望乜X嘢？係咪想打劫呀？」男子無奈回應：「無…我想睇吓，你用張身份證插入去，到底可以撳到幾多錢出嚟啫」。

有網民指不時有人入錯身份證入櫃員機。（資料圖片）

網民：年中收唔少身份證送去差館

帖文笑翻不少網民留言，「以前係羅湖站返part time，每日都會有人格硬將身份證／回鄉證插入出閘機，然後嗌哂救命話點解出唔到」、「呢個好笑，笑唔停」。有人質疑事件，「邊間銀行啲機入身份證都去到打密碼嗰步」、「O分重作啦」有人回應，「唔使重作，我年中都係櫃員機收唔少身份證送去差館」、「每間銀行嘅櫃員機setting都唔同，某啲銀行入空白卡都有得㩒密碼」。

(Threads＠ji_yin9588）