內地男銀行領100萬現金交騙徒投資！警攔截苦勸半小時才棄發達夢

險將百萬現金親手送給騙徒！武漢近日連續發現2宗高額現金騙案，其中1名受害人看炒股資料時被誘騙下載虛假投資軟件，以為有發達機會，便到銀行提取100萬人民幣（約111萬港元）現金擬親手交給騙徒。警方接報攔截時解釋他中了網絡詐騙，受害人花了半小時才肯接受現實，透露自己之前已交出逾93萬人民幣（約103萬港元）作「投資」。



受害人王先生在銀行領取100萬人民幣現金，被警方攔截。 （微博圖片）

《紅星新聞》、《極目新聞》等內媒報道，武漢經濟技術開發區的公安分局近日成功單次攔截100萬元人民幣現金騙案，是武漢市近期成功攔截的最大額資金，警方是接到反詐騙預警系統提示後展開行動。

去銀行領100萬人民幣現金被警攔截

事發於2025年12月8日晚，警方收到反詐預警指令，武漢居民王先生（化名）疑遇網絡詐騙，他預約在9日早上到工商銀行提取100萬元人民幣現金。警方派員到銀行大廳守候，王先生獨自到銀行櫃檯領取該批現金。警方表明身份後，王先生突然顯得不知所措，警員檢查其手機，並耐心解釋他遇上詐騙。

受害人王先生向警方致送錦旗。 （微博圖片）

事前已被騙逾93萬人民幣

警調查發現，王先生早前上網看炒股訊息，被騙徒誘導下載假冒的投資軟件，騙徒操控一些「虛擬盤」，令王先生看到股票將「連續漲停」的情況，他深信不疑是發達機會。王先生此前已經線下向騙徒送現金及代購黃金，已被騙逾93萬元人民幣，當天提取的100萬現金是想再作進一步投資。

警勸半小時受害人終接受現實

警方指，他們到場攔截時王先生仍相信那些投資發達大計，聽完騙徒手法後，他在原地呆了半小時才「聽勸」願意接受現實，並同意配合警方作後續調查。同一天晚上，警方在約定交現金地點成功拘捕1名疑犯。

受害人李先生將22萬人民幣現金放入袋帶回家，在門口被警方攔下。（微博圖片）

20歲年輕男領積蓄搞「電商」

事件後的12月10日下午，武漢又發生一宗網絡詐騙，經開區軍山街20多歲的居民李先生（化名）打算向騙徒交22萬人民幣（約24萬港元）現金，警方經反詐預警系統發現。當日下午，警員在李先生所在小區調查，最終在對方所住大樓門口，見到他正拿住裝有現金的袋回家等疑犯收款。

李先生見到警察就說那些現金用作存款，警員解釋詐騙套路後，李先生才承認自己用工作積蓄從事「電商」項目，對方要求他用現金支付貨款，先前已交了近9萬現人民幣（約10萬港元）。警民配合下，順利拘捕前來取款的疑犯，並前去對方同伴所在的酒店拘捕多1名疑犯。

（綜合）