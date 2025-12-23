旺角遇公公婆婆盼請食飯　稱金融海嘯失一切　女生：寧願受騙都幫

行善積德為求心安理得！有女生於網上發文分享助人經歷，她於港鐵旺角站見到2名瘦削的公公婆婆慢慢地搬4袋物品下樓梯，她主動幫忙下得悉老夫婦已2天沒吃飯，她內心掙扎兩秒，想到寧願受騙，都不想錯過助人機會，最終用154元請了公公婆婆吃雞脾及焗豬扒飯，老夫婦閒談間分享因金融海嘯失去一切的故事，令她慨嘆「社會資源真係好短暫，度度要人幫」。



網民留言表示，「你好好人，我以前都驚俾人呃，後尾諗通咗，幫人咪當幫frd囉，呃人嘅話影響到嘅只會係佢自己，影響唔到做善事嘅自己」、「情願俾人呃，都唔想錯過1個需要幫助的人」。



有女生於網上發文分享助人經歷，她於港鐵旺角站遇到聲稱2天沒吃飯的公公婆婆，於是用154元請了他們吃飯。（Threads@usame_tonic）

該女生12月21日於Threads發文表示，於港鐵旺角站見到2名瘦削的公公婆婆慢慢地搬4袋物品下樓梯，「婆婆一隻眼應該睇唔到嘢」，她雖然趕時間，但仍忍不住主動上前幫忙。

旺角站遇公公婆婆吃力搬家當落樓梯

言談間，公公說「佢哋由1間麥當勞去緊另1間麥當勞，因為無消費，所以唔可以喺同1間太多日，話兩日無食飯，所以無力搬嘢」。女生指出，「但佢哋拎緊嘅都唔係咩好大袋嘅紅白藍膠袋，4個大嘅萬寧膠袋就已經係佢哋全部嘅家當」。

言談間，公公說「佢哋由1間麥當勞去緊另1間麥當勞，因為無消費，所以唔可以喺同1間太多日」。（《麥路人》劇照）

女生用154元請公公婆婆吃飯

女生坦言，「對路邊乞討無動於衷嘅我，畀咗身上只有幾10蚊現金佢哋」。公公接着問可否買飯給他們吃，聽到她說趕時間，「婆婆主動話唔好阻住姐姐啦」，女生內心掙扎了兩秒，「但一諗到，寧願俾人呃嗰少少錢，都唔想可能錯過咗，佢哋真係會幾日冇飯食」。

女生最終陪了公公婆婆去附近的大家樂買飯，「食雞髀、食焗豬，幫佢哋加底加菜加湯，但其實都只係150蚊嘅事」。

女生最終陪了公公婆婆去買飯，「食雞髀、食焗豬，幫佢哋加底加菜加湯，但其實都只係150蚊嘅事」。（《我愛你！》劇照）

女生：寧願被呃錢都唔想錯過幫人

女生又說，公公婆婆操一口純正廣東話，「講嘢有文有路咁同我分享佢哋因為金融海嘯而失去一切嘅故事，我問佢哋有冇社工幫手，佢哋話冇」。

女生慨嘆，「社會資源真係好短暫，度度要人幫，個個都有valid（確鑿的）嘅故事。就算係為咗自我感覺良好都好，起碼我今日用自己嘅行動投咗1票」。

女生慨嘆，「社會資源真係好短暫，度度要人幫」。（《麥路人》劇照）

網民讚女生：謝謝你的善心

網民留言感謝女生，「有時真心覺得，就算俾人呃咗個一百幾十，好過錯過了直接幫助弱勢社群的機會，尤其一些講純正口音的長者，謝謝你的善心」、「佢要飯唔係要錢應該都真係去到盡先求救，唉盡做啦，多謝你」、「你好好，騙子一般都係呃錢，你請佢哋食嘢佢哋都會話要錢，所以我估公公婆婆真係有需要」。

有網民說，「無社工跟？呢個時勢真係唔知有幾多個案」、「好多老人家都唔識搵社工幫忙，政府支援有限，見到老人家景況咁樣都好唔開心」、「1隻眼睇唔到可能係白內障，或者試吓提議佢哋去眼科醫院排隊，政府係免費幫手切白內障」。

有網民說，「好多老人家都唔識搵社工幫忙，政府支援有限，見到老人家景況咁樣都好唔開心」。（《幸運是我》劇照）

網民認出公公婆婆常在旺角及太子出沒

也有網民指出，「你人心地好好，但佢兩位係出咗名喺旺角及太子出沒嘅慣犯，下次見到呢啲人，可以叫佢直接去佢嗰區家庭服務中心揾社工求助」、「我都喺旺角地鐵站撞到，幫佢哋拿行李落地鐵站，一模一樣都係話不停換麥當勞，叫我買飯畀佢食，但要趕時間陪屋企人覆診，身上冇散紙，唯有話唔好意思幫唔到，但如果搵社會福利署或有生果金，真係唔會出現呢個情況，有啲真係睇啲人好心，一次又一次」。

（Threads@usame_tonic）