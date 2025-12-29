最慘六合彩｜港女選中$3100萬頭獎6個號碼　1原因獎金剩$XX極心痛

【六合彩／頭獎／彩金】今年12月28日（第25/134期）攪珠的3,100萬元六合彩，頭獎彩金每注高達逾2,000萬元，二獎彩金超過34萬元，三獎彩金亦近2萬元，不過有香港女生於Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布投注彩票相片，顯示他以電腦飛買中了該期六合彩6個號碼，卻因1個原因只有80元獎金，大感崩潰，直呼「心好痛」。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主，「天意」、「最慘嘅80元」。不過也有網民認為只是平常事，毋須太在意，「電腦票間中都會㗎啦」、「你唔係第1個亦唔係最後1個」。



今年12月28日（第25/134期）攪珠的3,100萬元六合彩，頭獎彩金每注高達逾2,000萬元。（資料圖片）

25/134期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第134期六合彩攪珠結果12月28日出爐，攪出號碼是7號、10號、11號、19號、25號、30號，特別號碼45號。頭獎1.5注中，每注20,594,740元；2獎6.5注中，每注派342,350元；三獎314.5注中，每注派19,200元。

2025年第134期六合彩攪珠結果12月28日出爐，攪出號碼是7號、10號、11號、19號、25號、30號，特別號碼45號。（馬會六合彩網頁）

港女選中6個號碼 因1事只獲80元獎金

攪珠後，有香港女生在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩實體投注彩票相片，顯示她選中今期六合彩6個號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，大感傷心，「心好痛」。

有香港女生選中今期六合彩6個號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，大感傷心，「心好痛」。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

從相片看到，樓主用電腦票「隨機號碼」，購買2注6個號碼六合彩，彩票上的確有齊25/134期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於2注不同號碼上，故沒有中頭獎。

六合彩中三個字收幾多錢？

不過樓主仍算幸運，2注六合彩都中了3個號碼，2注也獲得俗稱安慰獎的七獎（40元），彩金共80元。

樓主仍算幸運，2注六合彩合共有80元彩金。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

網民安慰：起碼有錢收

網民看過帖文同情樓主，「真係激死人，分開兩注中晒」、「天意再買都係天意」、「最慘嘅80元」。亦有網民指出是平常事，安慰樓主毋須太介懷，「電腦飛有咩咁痛，間中都會㗎啦」、「基本嘢，試過無數次」、「你唔係第1個亦唔係最後1個」、「安慰獎都係中嘛」、「今次當買個教訓，下次記得數碼打散再補多幾注飛」。