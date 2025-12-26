坐巴士肚痛！港男忍足45分鐘　見1畫面絕望慘過屯公　後續更悽慘

過去曾有不少網民分享肚痛時搭巴士遇上漫長的屯門公路慘況，本以為屯公已是「絕望」代名詞，詎料原來有更「地獄」路程！有香港男子於社交平台發布影片，分享「絕望巴士之旅」，指他一上巴士就感到肚痛，於是只好「硬忍」，可是不一會打開手機竟看到「超長車程」的震撼畫面，令他當堂「絕望」。他最終「死忍」45分鐘，而且「搣到隻腳瘀晒」才成功「忍痛下車」，然而沒想到更崩潰的後續在後頭，令他不禁直呼「wtx」。



帖文引來網民熱議，大批「同病中人」有共鳴訴苦，「睇字都feel到嗰種絕望」、「過來人表示真係好X辛苦。要控制坐姿，呼吸，陣痛，落車見到廁所都唔好開心同鬆懈，一日未坐落個廁板都未分勝負」、「肚屙你就會feel到，原來5分鐘嘅車程都好似50分鐘咁耐」、「簡直係人生十大痛苦事件之一」。



坐巴士時火幸肚痛，是人間慘事。（示意圖／shutterstock）

「百忍成金」？該香港男子於12月20日在社交平台Threads發布影片，講述是次「挑戰人體忍耐極限」的「絕望巴士之旅」。他表示，當日一上巴士就「肚痛到X街」，「硬忍」看着巴士開動，詎料打開手機看到「超長車程」震撼畫面，頓感絕望，「Imagine一上車你就肚痛到仆街，然後隔一陣你見到呢個畫面，係幾X絕望……」。

坐巴士肚痛怎麼辦？

從影片見到，當時為晚上，巴士上層坐滿乘客，而樓主坐在較後排右邊位置，看着車窗外一望無際，遑論找尋廁所。從樓主手機截圖則見到，當時巴士正駛過長青橋往青衣方向前行，下方則顯示「18分鐘」。

巴士上層坐滿乘客，而樓主坐在較後排右邊位置，看着車窗外一望無際。（Threads@hin._.wu）

手機截圖見到，當時巴士正駛過長青橋往青衣方向前行，下方則顯示「18分鐘」。（Threads@hin._.wu）

死忍45分鐘「搣到隻腳瘀晒」

樓主補充，最後他「死忍」45分鐘，終成功「達陣」下車回家，「隔籬pair情侶喺度咿咿唈唈 ，我就onXX喺度扭嚟扭去……忍咗成九個字，搣到隻腳瘀晒」。

回家後續更崩潰

然而事件仍未結束，「來回地獄又折返人間」後，樓主回家向母親訴說「慘痛」的「差啲瀨屎」經歷，沒想到母親竟回1句寸爆話「梗係啦，成日咁夜瞓」，令樓主大感驚訝，直呼「wtx」。

大批網民看過帖文「有共鳴」訴苦。(示意圖／shutterstock）

網民有共鳴：睇字都feel到絕望

大批網民看過帖文「有共鳴」訴苦，「睇字都feel到嗰種絕望」、「搭巴士肚痛真係好絕望，隨時一放鬆就可以上各大社交媒體」、「肚屙你就會feel到，原來5分鐘嘅車程都好似50分鐘咁耐」、「諗下都覺得好恐怖，成日諗最壞情況真係忍唔住可以點做」、「忍到返屋企真心佩服！」、「最痛苦係就算畀你落車，都未必即刻搵到廁所，諗起都心寒」、「好恐怖，啱啱上車就肚痛簡直係人生十大痛苦事件之一」。

有網民分享在巴士上肚痛應對方法。（資料圖片）

坐巴士如何忍肚痛？如何快速停止肚痛？

也有網民分享應對方法，「每1次衝擊，你要呼吸調息，用念力推返去上去。之後不斷搵嘢分散注意力，但又忍唔住唸落車之後最近廁所喺邊。仲要有時淡淡嘅衝擊以為只係屁但其實可能係陷阱。都係我塞車急屎嘅經歷」、「真係唔好笑呀，呢樣嘢真係要好認真講，過來人表示真係好X辛苦。要控制坐姿，呼吸，陣痛，仲要keep同我自己講你得嘅。落車見到廁所都唔好開心同鬆懈，一日未坐落個廁板都未分勝負」、「嗰個時間唔好相信任何一個屁」。