美女下身這樣穿乘地鐵！男童踎地「180度扭頭」偷窺　後續更恐怖

小孩教育須從小做起。本港網絡近日瘋傳影片，見到地鐵月台有1名穿着超短裙、性感女生正在排隊等上車，旁邊有1名小男童疑被「風光」吸引，竟即場蹲下「180度扭頭」疑似「偷窺」裙底。男童望完站起後，似乎「意猶未盡」，影片最後他竟再次蹲下「扭頭」疑似「偷窺」裙底，更以蹲下姿勢前行靠近女生，畫面令人咋舌。



影片引起網民嘩然，「家長人勒？怎麼沒有人制止他啊」、「嘔男從小養成」、「好誇張唷！沒教養耶！」，又認為必須認真處理，「這麼小再不改正以後很可怕」、「好恐怖，長大就……」。不過從影片地鐵站環境，以及標示使用簡體字估計，事發地點在內地，並非香港。



網絡近日瘋傳影片，地鐵月台有1名穿着超短裙、性感女生正在排隊等上車，旁邊1名小男童竟即場蹲下「180度扭頭」疑似「偷窺」裙底。（Threads@ss728591725）

這也「偷窺」得太誇張了吧！這段「地鐵小男童疑偷窺裙底」影片近日於Threads、Facebook及「X（前稱Twitter）」流傳，上載者留言「試圖探索來時路，感覺小孩哥有點想家了」。

地鐵女生穿超短裙排隊 男童疑踎地扭頭偷窺裙底

影片長39秒，見到地鐵月台有1名穿大露肩黑色上衣、白色超短裙女生在排隊等上車，附近1名戴口罩的小男童呆呆望着女生下半身方向，疑似被女生吸引。男童隨後更蹲下「180度扭頭」往上，疑似偷窺女生「裙底」。

地鐵月台1名穿大露肩黑色上衣、白色超短裙女生在排隊等上車，附近1名戴口罩小男童呆呆望着女生下半身方向，疑似被女生吸引。（Threads@ss728591725）

男童隨後更蹲下「180度扭頭」往上，疑似偷窺女生「裙底」。（Threads@ss728591725）

男童隨後更蹲下「180度扭頭」往上，疑似偷窺女生「裙底」。（Threads@ss728591725）

男童隨後更蹲下「180度扭頭」往上，疑似偷窺女生「裙底」。（Threads@ss728591725）

後續更誇張

男童望完站起後，踏步往前想走近女生，但又收回腳步，似乎內心正在「糾結」。不過最後似乎被「好奇心」戰勝，男童再次蹲下「180度扭頭」疑似偷窺「裙底」，這次他更以蹲下扭頭姿勢走近女生，待列車到站才站起來。而女生全程低頭按動手機，似乎未有察覺男童舉動。

男童望完站起後，踏步往前想走近女生，但又收回腳步，似乎內心正在「糾結」。（Threads@ss728591725）

男童望完站起後，踏步往前想走近女生，但又收回腳步，似乎內心正在「糾結」。（Threads@ss728591725）

影片最後男童再次蹲下「180度扭頭」疑似偷窺「裙底」，這次他更以蹲下扭頭姿勢走近女生，待列車到站才站起來。（Threads@ss728591725）

影片最後男童再次蹲下「180度扭頭」疑似偷窺「裙底」，這次他更以蹲下扭頭姿勢走近女生，待列車到站才站起來。（Threads@ss728591725）

網民批離譜：這麼小再不改正以後很可怕

網民看過影片震驚，有人笑言「是視力不好的小孩」，亦有大批網民批評離譜，「家長人勒？怎麼沒有人制止他啊」、「我也被腦麻這樣看過，有夠不舒服」、「嘔男從小養成」、「是我當場吼下去，讓他爸媽丟臉！」、「也不阻攔是怎樣」、「好誇張唷！沒教養耶！」。

也有網民認為應該認真處理，「好恐怖，長大就……」、「他還小，千萬別放過他」、「這麼小再不改正以後很可怕」、「小小就偷窺不好好教育大了就是1個變態」。