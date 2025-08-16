搭港鐵頭等搭過龍折返　遭女子質疑「博懵」　港男激動拍片惹熱議

不少人乘搭港鐵東鐵線都會付更貴車費使用頭等車廂，以享受更舒適的乘車環境。有港男於網上發文表示，他日前乘搭港鐵，於旺角東站用八達通拍了「頭等核准器」進入頭等車廂，原打算於紅磡站下車，惟不慎搭過站去了金鐘站，故再重新搭頭等折返，卻遭1名女子質疑他未有支付頭等費用，指斥「博懵」。



兩人於頭等車廂內各拿着手機互拍，港男激動強調自己已拍了頭等機，女子全程未有說話，只是默默反拍，港男提議於紅磡站一同下車，看他的出閘車資記錄以證清白，女子亦未有跟隨。



影片引來網民熱議，不少網民力撐樓主說，「A點去B點就算你點行都只係收你A去B嘅錢，冇咩搏懵之說，同啲人特登坐落中環倒頭車原理一樣，只不過金鐘站點都要清客咁解」、「只要拍咗頭等核准器，坐頭等坐幾耐都得，只要喺入閘後2.5小時內出閘，港鐵唔理你點搭去目的地」、「我相信樓主無心犯咗呢個錯誤，下次注意就好，大家唔好地鐵判官上身喇」。



有港男乘搭港鐵頭等車廂時搭過了站，欲重新搭頭等折返，卻遭1名女子質疑「搏懵」未付頭等車費。（Threads影片截圖）

該港男於Threads發文表示，「旺角東拍頭等機搭去紅磡，過咗龍去咗金鐘搭返轉頭，金鐘一上車就俾人話我搏懵，佢話不如搵職員，我話我唔知點call職員冇電話號碼，佢話拉掣搵，但我唔熟港鐵架步，隨便搞車廂設施驚影響行車安全拒絕咗」。

搭港鐵頭等坐過龍折返 遭女子質疑「搏懵」

樓主說，曾提議女子於紅磡站一同下車，「睇我拍卡出閘係咪收頭等價」，但女子不作聲只是拿着手機反拍，「咁我都唯有影低擺上嚟保護自己」，又說「希望依位女士睇到個po後聯絡我，繼續搵方法證實我博懵」。

樓主分享1張出閘照片，閘機顯示此程車費是8元，與港鐵手機應用程式顯示，從旺角東搭至紅磡的成人頭等車費相乎。

港男與女子舉機互拍，女子一度用袋遮蓋自己臉部及走開。（Threads影片截圖）

樓主與女子拿手機互拍 樓主激動解釋證清白

樓主上載1段約1分半鐘影片，見到樓主與女子各拿着手機互拍，樓主激動表示「我呢，就拍咗頭等卡嘅，八達通拍咗頭等嘅，呢個女人就話我冇拍」，女子一度用袋遮蓋自己臉部及走開。樓主繼續追拍指出，「我有畀錢㗎，話我冇畀錢，吓，剩係影相擺上網，寫幾隻字話我冇畀錢，我咪俾你影衰？我依家唔錄片我咪傻仔？」。

樓主隨後提議女子於紅磡站一同下車，看他出閘顯示收取的車費，但女子未有作聲。樓主不滿道，「你又唔出聲，咁你就可以屈我話我搏懵啦喎，明明我有拍頭等卡嘅，同埋我拍頭等卡嘅時候呢，有個站長企喺我隔籬，咁啱睇緊觀察緊個車站。喂大佬，金鐘站咁多人，我明目張膽咁樣上嚟，唔畀錢搭頭等？」。到最後樓主於紅磡站下車時，女子未有跟隨，影片就此完結。

樓主提議女子於紅磡站一同下車，看他出閘顯示收取的車費。（Threads影片截圖）

樓主於紅磡站下車時，女子未有跟着。（Threads影片截圖）

樓主轉述港鐵職員：只計入閘同出閘車站

有網民留言指出，從旺角東搭至金鐘的成人頭等車費是25.8元，批評樓主有「以低價錢享受更久頭等車廂舒適的嫌疑」。樓主回覆說當日在紅磡站出閘後，特意去客務中心詢問職員，講述了搭頭等車廂但坐過站的情況，「我問佢港鐵會唔會收少咗我錢可以補返，職員話唔需要，因為只係計入閘同出閘車站」。

另有其他網民表示，「人哋就係跟限時內入閘出閘距離收費，背後實有原因嘅，好多人真係搭過龍、搭錯線，唔捉咁嚴有咩問題」、「就算有職員查飛最多查到你有冇拍頭等確認，check唔到你由邊搭去邊，搭咗幾多次，但咁樣做合唔合理呢，又係一個話題啦。合理嘅，其他人會仿效；唔合理嘅，就要港鐵堵塞漏洞，香港人唔會同你循規蹈矩」。

樓主分享1張出閘照片，閘機顯示此程車費是8元。（Threads圖片）

樓主的車費與港鐵手機應用程式顯示，從旺角東搭至紅磡的成人頭等車費相乎。（Threads圖片）

港鐵：通往頭等車廂的通道門旁設有「頭等核准器」

有精明的網民指出，「其實八達通app咪check到拍卡紀錄囉」、「可去前後一卡去拍車卡度嘅頭等核准機，呢部機唔止月台有，頭等前後嘅卡閘都有一部」。

港鐵網站提到，「頭等核准器」設於東鐵綫月台及通往頭等車廂的通道門旁，只需把八達通或感應式卡輕觸「頭等核准器」，螢幕會顯示是否已獲確認進入頭等車廂。