$2億六合彩｜「全餐」奇招$220買齊49個號碼　過來人實測中$XXXXX

【六合彩2026攻略／六合彩開獎日期／六合彩開獎】六合彩新一期攪珠2月21日晚上舉行，如果1注獨中，頭獎彩金高達2億元。六合彩有49個號碼，一獎難求，但網上瘋傳買六合彩「奇招」，僅以220元買齊49個號碼，變相「全餐」，也有過來人分享用此方法成功中獎獲發5位數獎金，形容是「容易啲中嘅六合彩方法」。



$1億六合彩｜六合彩頭獎得主分享「畫十字」投注秘技：中過3次獎

買齊49個號碼！六合彩全餐要幾多錢？

六合彩每注只可選擇6個號，以「複式」投注多於6個號碼能組成的所有組合，買齊49個號碼所有組合「全餐」將涉及1,398萬注，以每注10元計涉款1.39億元。

六合彩要用「複式」買齊49個號碼所有組合，以每注10元計涉款1.39億元。（資料圖片）

過來人分享220元買變相「六合彩全餐」 獲5位數獎金

不過竟然毋須上億元也能買齊49個號碼？有過來人曾在社交平台Threads發文，分享利用「膽拖」方式買齊49個號碼。這方法是以5個號碼作「膽」，其餘44個號碼作「腳」，變相買齊49個號碼；「5膽拖44腳」相等於44注六合彩，每注10元計總數440元，以半注5元購買則220元，但獎金亦會減半。

該過來人以半注「5膽拖44腳」方法購買六合彩，最終獲獎金20,960元，形容是「容易啲中嘅六合彩方法」。不過他亦承認是「第1次咁中」。

該過來人以半注「5膽拖44腳」方法購買六合彩，最終獲獎金20,960元。（Threads）

網民：運氣成份居多

以「5膽拖44腳」購買六合彩近日再度引起網民熱議，有人感到驚訝，「想學！」、「1期中20000，六合彩1年有大約150期，1年賺300萬，仲使乜返工，多謝大佬！」。

不過亦有網民認為此方法雖然可增加購買的六合彩號碼數目，但運氣成份居多，「5個號碼做膽，剩低44隻腳，所以其實要膽中緊要啲」、「買膽都係要有運」、「首先要選到膽先有用……啲腳畀你買三四十個號碼都無用」、「膽唔中話知你拖幾多，買咗幾多年先中1次呀」、「你5拖44都中，用盡畢生運氣淨係賺嗰兩皮」。

網民認為此方法雖然可增加購買的六合彩號碼數目，但運氣成份居多。（資料圖片）

六合彩｜近36個月攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近36個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

根據以上圖表，近23個月攪出最多頭7個號碼，分別是18號、8號、2號、12號、7號、1號、30號。

六合彩中獎算法

六合彩中獎算法。（馬會六合彩網頁）

六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。