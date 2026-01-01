尋秦記電影版｜女生睇戲獲贈保濟丸活絡油：笑咗　1原因網民話正

【尋秦記2025／尋秦記電影電影版／古天樂／林峯】被視為電影界的「都市傳說」、觀眾影迷期待多年的《尋秦記》電影版於2025年大除夕終於上演，不少市民急不及待入場看20年後的項少龍（古天樂飾）、秦王嬴政（林峯飾）、烏廷芳（宣萱飾）有何新發展。有看戲的女網民分享趣事，稱入場時獲贈保濟丸和活絡油等「禮物」，遂惡搞電視版主題曲《天命最高》的歌詞，笑稱「殘酷過一夜情 」。網民看到贈品後狂讚實用，又指期待電影版的粉絲「年紀不輕」，「可能知80、90後年紀開始大」，故認為禮物極實用，大讚「好正」。



有觀眾分享觀看《尋秦記》電影版門票時收到的小禮物，「入場送保濟丸同活絡油」。（Threads@lydia.browshk）

《尋秦記》電影版派活絡油保濟丸 觀眾：殘酷過一夜情

80後、90後觀眾眼中的「神劇」《尋秦記》事隔多年終於推出電影版，許多有心人早早購票入場支持。有女網民在Threads發帖，稱2025年12月31日在大圍圍方的英皇戲院入場觀賞該部電影時獲發包裝禮物，內有飛鷹活絡油及保濟丸，另附分別印上了林峯及古天樂的卡片，還有1瓶保健飲品。樓主笑指「笑咗，入場送保濟丸同活絡油，殘酷過一夜情」，當時入場的觀眾每人都獲發一套。

樓主大除夕入場觀賞《尋秦記》電影版，獲派「保濟丸同活絡油」。（Threads@lydia.browshk）

網民讚禮物實用 入場可即搽油

網民又分享在其他戲院觀看時收到的禮物，是罐身印上「天命最高項少龍」版本的可口可樂。許多人留言大讚觀影禮物實用，「正喎，實用！我係聽晚場，希望仲有」、「呢啲好實用喎」、「寡人笑咗，係咪正先？」、「第一次見睇戲送保濟丸」、「嘩！好想要枝活絡油！ 入場就可以搽～ 飛鷹哥的香味」。

+ 3

1原因網民讚勁有心

有網民貼心解釋這份禮物「用心良苦」，「可能知80、90後年紀開始大」、「擺明話俾你聽，當年有睇尋秦記嘅人，而家已經人到中年，骨骼疏鬆，踎低起身見頭暈」、「應該知入場睇嘅都上咗年紀，所以送呢啲禮物」。有留言指，其實古天樂和林峯正是產品代言人，「喺車笑咗出嚟，又真係佢兩個代言」、「應該係贊助商，佢兩個係代言人」。