尋秦記電影版懶人包｜入場前必睇4大重點!附人物關係圖+8大新角色

曾被稱「都市傳說」的《尋秦記》電影版千呼萬喚下終於上映，近日也有不少網民在Threads表示要連日狂煲40集電視劇重温內容。為了讓未睇過電視版的90後及00後先了解基本劇情，《開罐》整合了《尋秦記》懶人包，並列出入場前必睇的４大重點，也簡述人物關係圖，等大家打個底。



《尋秦記》電影版將於除夕日正式上映。（官方圖片）

1. 《尋秦記》有多少原班人馬拍電影版？

《尋秦記》電影版主打原班人馬拍攝，幾位男女主角包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名繼續登場外，還有「李斯」陳國邦、「二弟」黃文標、「陶總管」歐瑞偉等都會參與演出，充滿港人的回憶殺。

嫪毒電視中已亡的角色不會翻生

劇集中經典角色江華飾演的嫪毒（連晉)，因神級演技及自帶BGM被追捧、不過古天樂也曾在以往訪問中提及過，在電視中已亡的角色不會翻生，所以即使大家很愛嫪毒也無緣演出。反而同樣在電視劇中已亡的「趙倩公主」（雪兒飾)，古天樂曾在 2019 年的影視展（FILMART）中帶領原班人馬亮相，其中就包括了雪兒，於是惹來「翻生」爭議，究竟她是否真的在戲中「重生」？此外，早已息影，但跟古天樂是好友的「李小超」鄧一君、已故著名演員「烏博士」廖啟智都有登場。

江華曾表示自己在TVB甚少做主角：「《尋秦記》，都唔係你做主角啦，你勁，你個角色出咗嚟啫，但係都唔係你做主角㗎，頂多咪話你二三線」（《尋秦記》劇照）

江華飾演的連晉、嫪毐，在觀眾心裡確實經典，甚至被形容為「自帶背景音樂的角色」，指每次某首配樂響起，就知道連晉又做了壞事，YouTube上甚至有「尋秦記邪惡音樂」短片！（《尋秦記》劇照）

不過，在電視劇中有一定戲份，項少龍的結拜三弟劉嘉龍、「趙高」王偉樑等，因為已退出娛樂圈，古天樂表示有盡過力都找不到，所以未有參演電影版。

2. 《尋秦記》電視版劇情點發展?

《尋秦記》是 2001 年的作品，本身改編自黃易的小說，可以說是香港元祖級的穿越劇。故事是講述在現代做保護證人的特工項少龍，為了追回已出嫁他人的女友秦青（都是由郭羨妮飾演），應富豪「李小超」和「烏博士」之邀，坐時光機回到秦朝，本是想拍下秦王登基一刻即返現代，但因為發生意外，結果去到登基前的三年。

最後，項少龍在誤打誤撞下，竟扶植了生於趙國的少年趙盤，冒充成被困於趙國做質子的嬴政，及後更登基成為秦始皇。而深知秦始皇身世之謎的項少龍，最後選擇跟兩個古代老婆和結拜兄弟，退隱於山野間，及後更育有一子名項寶兒。

《尋秦記》的原著比較多成人意味，項少龍與多名女角都有親密關係。但電視版刪減所有成人元素，而當年古天樂更加入現代人的元素，提升喜劇感，才呈現出現在看到的劇集版模樣。

3. 《尋秦記》人物關係有幾複雜?

正如剛才所說，《尋秦記》電影版主要找來原班人馬演出，但如果未有看過電視版，可能角色之間的關係會不明所以。以下就是簡介各人的角色扮演和關係:

項少龍（古天樂 飾）- 在電視劇中唯一一個穿越來古代的現代人，熟知歷史以及現代科技知識，是成就趙盤成為秦王的主要人物。

善柔（滕麗名 飾）

是一名劍客兼殺手，是項少龍初到古代時，算是第一個成為朋友的古代人。善柔雖跟項少龍沒成為情侶，但一直對項少龍有情有義更多番相救。善柔及後也成了項少龍其中一個老婆—烏廷芳的閨蜜。

烏廷芳 ( 宣萱 飾)

烏氏牧場大小姐，很大小姐脾氣，跟項少龍是對歡喜冤家，後來暗暗喜歡他。在經過一連串慘痛經歷後，烏廷芳跟與項少龍終於成為一對，更被娶作妻子。

琴清（郭羨妮 飾）

學識豐富的才女，與項少龍在現代的女朋友生得一模一樣，也促成項少龍為愛留在古代，不返回現代，最終也成為了項少龍的妻子。

秦始皇 (林峯 飾)

真正身分是趙國趙王皇妹雅夫人（雪梨飾) 所生的兒子趙盤，跟項少龍本是師徒關係，為人衝動但單純。及後被項少龍扶植，並成功冒充被困於趙國做質子的嬴政。起初趙盤並不願意更出走皇宮，及後在外經歷過苦難後即性情大變，返回皇宮後非常兇殘，更對項少龍的殺機。最後因兩人生死命運相連的關係，決定放過項少龍，讓他歸隱田園。

+ 4

4. 《尋秦記》電影版有甚麼新角色闖入秦朝?

《尋秦記》電影版基本上是電視劇的延續。今次飾演項寶兒的演員，則是朱鑑然。電視劇片尾中，項寶兒曾表示要改名為「項羽」，即是歷史上終結了秦朝的西楚霸王。另外，電影版會加入新角色，包括現代人特種部隊 Ken（苗僑偉 飾）及其女兒Galie（白百何 飾）、Phil（洪天明 飾）等，眾人闖入古代是為報仇及成為皇帝，因而引發對秦始皇與項少龍的威脅。在演員名單中，還見到有張繼聰、廖子妤、蔡一智、徐浩昌、伍詠詩等新加入的演員，相信亦是屬於項少龍一幫的古代人。