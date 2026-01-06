旺角站男廁現排長龍奇景！女生：咁大個女第一次見　男網民道真相

女廁要排長龍大家已見慣不怪，想不到男廁也要排？有女生近日於網上發文分享港鐵旺角站男廁排長龍的奇景，直言「咁大個女第一次見男廁都要排隊」，隨即引來網民熱議。有網民笑言「唔通都急屎」、「男人有月經血」，亦讚賞照片中男士們耐心、有秩序，「起碼唔會濫用殘廁或者夾硬入女廁」，另有男網民道出男廁要排長龍的無奈真相。



有女生近日於網上發文分享港鐵旺角站男廁排長龍的奇景，直言「咁大個女第一次見男廁都要排隊」。（Threads@bubu._.puff）

該女生於Threads發文表示，「咁大個女第一次見男廁都要排隊，仲要排長龍」。照片見到，隊伍排至出男廁門外，多名大叔守秩序，耐心等候使用廁所，而牆上貼有告示提醒「鄰近商場亦設有洗手間」。

旺角站男廁排長龍 女生：第一次見

有網民認出是港鐵旺角站的男廁，指出「旺角站成日都要排，得兩個尿兜兩個廁格」、「旺角站點會第一次見？」、「以前男人周街草叢去都得，而家人手一部smart phone無計」，亦說其他地方也有男廁要排隊的情況，「羅湖站都係排隊㗎」、「得閒入下大球場睇波就見識到」，有網民就建議「廁所廁格應該整多啲」或「最好去T.O.P商場或者朗豪坊（如廁）」。

有網民建議「廁所廁格應該整多啲」或「最好去T.O.P商場或者朗豪坊（如廁）」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民：廁所廁格應該整多啲

有網民認為，「根本香港啲廁所計劃有問題，基本都係按法例下限起，商場唔理幾多人行都真係得4格，會展1個館幾千過萬人行，夠膽個設計係2格，根本個法例下限起碼要加1倍」。

（Threads@bubu._.puff）