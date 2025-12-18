首見家長途中捱撞！男友遇女司機陪診兼給錢　女友傻眼：我像空氣

見家長是頭等大事，理應有十足準備。台灣1名女生在網上表示，男友當日開車接載她，首次「去跟他父母吃飯」，但途中突然有1名女司機在沒有打燈的情況下左轉，結果撞向男友座駕，男友一度想召救護車，而肇事女司機不但沒有道歉，而且詢問「救護車要錢嗎？」，更淚眼汪汪「好像我們欺負她一樣」。男友反問女司機有否保險，對方狀甚可憐地聲稱「沒有，沒有保險要賠很多錢嗎？」。



男友表現極度「暖心」，稱毋須對方賠償，而且載同女司機到醫院，全程陪伴檢查、支付醫藥費，以及協助致電對方公司，甚至接載對方到公司附近，臨走前擔心女司機是否沒錢買飯，更直接給對方1,000新台幣（約250港元）。



女生怒指「他為了這個撞我們、沒保險、裝可憐的女生」，直接爽約不見家長，「被撞的是我們，怎麼忙前忙後像犯錯的人是他？」，自己在旁邊就好像是空氣。大量網民指出「他做這些的理由是什麼？聖母心氾濫的男人不能要啊」、「如果她反悔告你男友，沒有報警就錯了」、「對方一定年輕貌美，沒有別的可能」、「男友被她吸引了」。



女司機無道歉 淚眼汪汪

樓主在「Dcard討論區」表示，當日中午男友開車，載她去首次跟他的家長用膳，而開車途中，有1名陌生女司機生完全沒打方向燈，卻突然左轉撞向男友的車輛，連車頭燈都被撞毀。男友見狀想叫救護車，肇事女司機卻沒有道歉，反而先問「救護車要錢嗎？」，樓主形容對方「淚眼汪汪地好像我們欺負她一樣」，看不下去直接要求報警。

男友開啟「騎士模式」為女司機護航

男友詢問女司機有否購買相關保險，她竟然回覆「沒有，沒有保險要賠很多錢嗎？」，樓主形容「男友立刻轉換騎士模式」，明言毋須對方賠償賠，叫女司機不用擔心，然後接載對方前往醫院陪同檢查，支付醫藥費，花錢買了1個星期的換藥耗材。

男友更致電給女司機的公司，表明她會因車禍而遲到，甚至接載女司機回公司附近，臨走前詢問對方「有沒有錢吃飯？」，女司機低頭不語，男友便直接遞上1,000新台幣（約250港元），「她居然也收了，然後終於捨得說謝謝」。

樓主︰怎麼忙前忙後像犯錯的人是他？

樓主疑惑明明當日相約男方家長用膳，「第1次正式吃飯」，但男友「為了這個撞我們、沒保險、裝可憐的女生」，竟然爽約，令到她無法和男方家長見面，形容自己心情「真的傻眼」。明明是男友和樓主的車捱撞，「怎麼忙前忙後像犯錯的人是他？而我在旁邊像空氣」，她疑惑「到底是我太小氣，還是很多男人只要女生表現得夠可憐，就覺得『幫助她』比尊重自己女友更重要」。

網民︰對方一定年輕貌美

帖文引來大量網民留言，「沒有報警很多後來會被反咬肇逃，我覺得這個行為已經有一點蠢了」、「撇除掉放鳥家長的部份，光是車禍在那邊不報警然後一連串問號操作，就已經很足夠分手了」、「這男友你還要留？」。

