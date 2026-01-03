尋秦記聯乘甘大滋珍藏卡！抽中秦王嬴政這卡　網民笑：統一六角版

【尋秦記2025／尋秦記電影版／林峯／古天樂】《尋秦記》電影版於2025年大除夕上演，隨即成為全城熱話。其中零食餅乾條甘大滋聯乘尋秦記電影版，推出限量版黑朱古力味餅乾條，盒上印有尋秦記圖案，更隨機贈送電影角色珍藏卡，全套共有9款及3款隱藏卡，吸引不少影迷到指定售賣點搶購。



有TVB女藝人林秀怡在網上分享，她亦有購買該款甘大滋，但就不幸抽中1張有「缺憾」的卡片，事關卡片上下左右角落似是被人切割，變成不規則六邊形，故詢問他人「請問呢張係特別版定錯版？」有網民腦洞大開，笑稱「統一六角（該卡片共6條邊）版」、「有幾個位穿越咗返古代」，又戲弄稱「錯版通常值錢啲」、「閣下超越咗99.99%抽卡人」。



《尋秦記》電影版於2025年大除夕上演，票房大賣。（官方圖片）

甘大滋聯乘尋秦記電影版，推出限量版黑朱古力味餅乾條，盒內隨機贈送電影角色珍藏卡。（threads圖片）

TVB藝人抽中秦王嬴政珍藏卡

TVB女藝人林秀怡在threads帳號「kirbysau」上傳1張照片，顯示她購買甘大滋聯乘尋秦記電影版，推出限量版黑朱古力味餅乾條，並抽中1張由林峯飾演的秦王嬴政（另可稱趙盤／盤兒）角色圖案的珍藏卡。

尋秦記聯乘甘大滋卡片有「缺憾」 呈不規則六邊形

不過有別於一般的珍藏卡，卡片並非呈長方型、且上下左右角落似是被人切割，變成不規則六邊形、角色圖案亦不完整。由於珍藏卡是藏在甘大滋包裝內，相信是製作時個別卡片出錯所致。林秀怡對此表示，「不懂就問：請問呢張係特別版定錯版？」，又無奈表示「我想要返半個盤兒，差少許唔知呢半條甘大滋係cos緊邊個」。

卡片上下左右角落似是被人切割，變成不規則六邊形、角色圖案亦不完整。（「threads＠kirbysau」圖片）

TVB女藝人林秀怡。（IG＠kirbysau）

網民爆笑留言：統一六角版

有網民關注卡片不規則形狀，笑稱「有幾個位穿越咗返古代」、「統一六角（該卡片共6條邊）版」，又調侃「呢張就係傳說中嘅寡人笑X咗」、「特別錯版」、「正呀，大概係唯一特別版」、「錯體版，買唔到」、「只有一張」、「錯版通常值錢啲」、「2046年拍賣行見」、「閣下超越咗99.99%抽卡人」。

