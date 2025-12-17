尋秦記甘大滋珍藏閃卡大熱！網民連抽10張苗僑偉、怨1角色竟無份

《尋秦記》電影預計12月31日上映，日前由古天樂、林峯合唱的主題曲《天命最高》MV更首度曝光，惹來不少人熱議。而電影近日也聯乘甘大滋推黑朱古力味餅乾條，更隨機贈送電影角色珍藏卡。不過不少網民購買多盒零食準備儲齊一套閃卡，開盒後卻發現每盒珍藏卡都是同一人，有網民更因連抽中10張苗僑偉感崩潰。

尋秦記甘大滋隱藏版引搶購

今次尋秦記x甘大滋黑朱古力味餅乾條屬限量版上，盒上除印有項少龍及趙盤的可愛圖案，每盒附送電影角色珍藏卡一張，當中包括有古天樂、宣萱、洪天明、苗僑偉、朱鑑然、張繼聰、滕麗名、郭羨妮等9個電影角色的閃卡再加3款有項少龍、趙盤、和俑員的卡通隱藏版，引來大批「秦迷」搶購。

尋秦記甘大滋連抽十張苗僑偉

近日不少電影迷在Threads上晒戰績，有人一次購入多盒甘大滋，期望抽中自己喜愛的角色珍藏卡，但不少網民晒出自己一連抽中多張珍藏卡都是同一角色，「買五盒有四張一樣，有無苦主」，當中更有人連抽十張苗僑偉，「三哥你放過我啦」，並指三哥苗僑偉的造型太似《使徒行者》的卓SIR，令人有所混淆。此外也有網民本身想抽中林峯，可惜珍藏卡竟然沒有林峯份，只有卡通隱藏版的「趙盤」，「林峯主角都冇，真係唔明」。各位又有沒有打算抽埋一份呢?