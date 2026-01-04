$1億六合彩｜臨開獎前買電腦飛　女生中三獎逾$5萬：盼全年都好運

【六合彩／頭獎／彩金／1億元六合彩】今年1月3日（第26/01期）攪珠的1億元六合彩，頭獎彩金每注高達逾6,800萬元，二獎彩金超過64萬元，三獎彩金亦超過5萬元。有女生於網上發文分享中了六合彩三獎喜悅，指她於1月3日晚1億金多寶臨開獎前才在馬會應用程式買電腦飛，還被朋友調侃「財迷心竅」，沒料到攬珠結果出爐後，竟然中了5.16萬元的三獎。



女生立即致電朋友分享，兩人「勁開心興奮尖叫」，她期盼「2026年嘅第3日就中獎，個頭開得靚，會全年都好好運，希望我嘅好運，可以畀我中一次頭獎」。



今年1月3日（第26/01期）攪珠的1億元六合彩，頭獎彩金每注高達逾6,800萬元。（資料圖片）

26/01期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第1期六合彩攪珠結果1月3日出爐，攪出號碼是2號、10號、13號、16號、20號、21號，特別號碼14號。頭獎1.5注中，每注68,074,450元；2獎14注中，每注派645,510元；三獎467注中，每注派51,600元。

2026年第1期六合彩攪珠結果。（馬會六合彩圖片）

該女生1月3日晚於Threads發文表示，當晚與朋友外出吃飯，席間朋友問她有否買六合彩，女生才醒覺仍未買六合彩，於是臨開獎前才在馬會應用程式買電腦飛，當時朋友還調侃她「財迷心竅」，「全程影低我買六合彩個樣，影低咗我呢個歷史性嘅一刻」。

六合彩開獎前買電腦飛 女生中逾5萬三獎

攬珠結果出爐後，朋友着她快點「對六合彩」，女生說「一開app，我有啲唔相信自己對眼，無啦啦戶口多咗5萬幾蚊」，她立即致電朋友分享，「話我中咗六合彩三獎，佢唔信，話我呃佢，仲cut我線，我話cap圖畀佢睇，佢睇完先信，又打返畀我，我哋勁開心興奮尖叫」。

有女生於1月3日晚1億金多寶臨開獎前才在馬會應用程式買電腦飛，沒料到攬珠結果出爐後，竟然中了5.16萬元的三獎。（《愛回家之開心速遞》劇照）

女生：個頭開得靚，會全年都好好運

女生表示，朋友第一時間提醒她「唔好同任何人講中咗三獎，屋企人、朋友、同事1個都唔好講，因為佢知如果我講咗，所有人會瓜分晒我啲錢，到時1蚊都唔會有得剩」。

女生亦透露，她買了11注，中了3注，1注中了三獎，另外兩注中了40元，今期三獎每人分得5.16萬元。

女生笑言，「如果我中多1個字，就中頭獎了，但中三獎我已經好開心了」，她亦期盼「2026年嘅第3日就中獎，個頭開得靚，會全年都好好運，希望我嘅好運，可以畀我中一次頭獎」。

不少網民留言恭喜女生，「嘩恭喜你呀，見到呢個PO都沾沾好運」。（《富貴逼人》劇照）

網民留言恭喜：食餐好開心慶祝下

不少網民留言恭喜女生，「三獎好好呀！好彩中多一個字有三獎」、「恭喜！睇人中獎都開心」、「嘩恭喜你呀，見到呢個PO都沾沾好運」、「食餐好開心慶祝下，黐下你啲好運先」、「恭喜你，請珍惜呢位朋友」。

有網民笑言，「但係而家全世界都知你中三獎喎」、「大賀，未頭獎可以周圍講下喎」，亦建議「恭喜，建議捐返啲出去做下善事，唔使多，係你能力範圍內」。

