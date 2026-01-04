慘！港男選中$1億六合彩頭獎6號碼　因1事剩$XXX　網民反指更幸運

【六合彩／頭獎／彩金／1億元六合彩】今年1月3日（第26/01期）攪珠的1億元六合彩，頭獎彩金每注高達逾6,800萬元，二獎彩金超過64萬元，三獎彩金亦超過5萬元，不過有香港男生於Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布投注彩票相片，顯示他以電腦飛買中了該期六合彩6個號碼，卻因1個原因只有640元獎金，大嘆「咁可唔可以算係擦身而過」。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主，「吐血」、「「有時候真係整定」。也有網民認為樓主已算相當幸運，「都有$640，好過好多人」、「都算幸運了」、「今次中會分薄，下次1注獨得（頭獎）」，更預言「好明顯應該就快到你（中頭獎）」。



今年1月3日（第26/01期）攪珠的1億元六合彩，頭獎彩金每注高達逾6,800萬元。（資料圖片）

26/01期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第1期六合彩攪珠結果1月3日出爐，攪出號碼是2號、10號、13號、16號、20號、21號，特別號碼14號。頭獎1.5注中，每注68,074,450元；2獎14注中，每注派645,510元；三獎467注中，每注派51,600元。

2026年第1期六合彩攪珠結果。（馬會六合彩圖片）

港男選中6個號碼 因1事只獲640元獎金

攪珠後，有香港男生在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布六合彩實體投注彩票相片，顯示他選中今期六合彩6個號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，無奈表示「咁可唔可以算係擦身而過？」。

樓主用電腦票「隨機號碼」，購買2注6個號碼六合彩。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

從相片看到，樓主用電腦票「隨機號碼」，購買2注6個號碼六合彩，彩票上的確有齊26/01期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於2注不同號碼上，故沒有中頭獎。

六合彩中三個字收幾多錢？

不過樓主仍算幸運，其中1注六合彩中了4個號碼，獲得五獎，彩金640元。

不少網民認為樓主相當幸運。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

網民讚幸運

有網民看過帖文同情樓主，「吐血」、「你串埋中頭獎，慘……」、「你買晒12個號碼就中頭獎啦……所以有時候真係整定」、「最重要都係靠運氣」。

不過亦有不少網民認為樓主相當幸運，「都有$640，好過好多人」、「起碼有錢收！我中得兩個字……！」、「都算幸運了」、「今次中會分薄，下次1注獨得（頭獎）」，更預言「好明顯應該就快到你（中頭獎）」。