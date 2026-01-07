女子背包藏「長長的東西」！過安檢遭海關截查　當場拿出原地社死

任何人過海關安檢時，都有可能因應安全風險被截查，作進一步詳細查問。近日1名女網民在社交平台分享1則入境台灣時發生的趣事，表示當天過海關安檢時，其背包遭海關人員截查，並詢問她背包內「長長的一隻，那個東西」是甚麼物品。女子回應指是獎盃，不料關員要求她拿出來去查證。



女子只好從背包中拿出「長長的」獎盃，即時金光閃閃。女子在文中形容當下拿出及舉起獎盃的一刻非常尷尬，直呼「I 人（內向人）的社死現場」，但亦理解海關人員的職責，需時刻提高警覺，以策安全。



樓主入境台灣時遭海關人員截查，並詢問她背包內「長長的一隻，那個東西」為何物。（示意圖 / 資料圖片）

海關截查背包內「長長的東西」

樓主在Threads上分享是次經歷，指日前從內地廈門五通碼頭回到台灣金門，再由金門機場乘搭航班到台南，卻在金門機場過海關時遭截查，原因是過安檢期間，海關人員指出其背包內有不明物，職員先問道「妳背包裏面是什麼東西？」。樓主表示為獎盃，海關人員再度確認並指「長長的一隻，那個東西」，其後要求樓主從背包拿出獎盃，樓主雖感無奈，但只好按要求而為。

實為歌唱大賽獎盃

據樓主上傳的影片，當時她應已成功通過安檢，她緩緩從背包拿出「長長的」獎盃，上面寫有「閩南語原創歌曲歌手大賽」及「閩南語音樂大獎賽」，樓主奪得「三等獎」，獎盃金光閃閃，非常奪目。

網民讚海關人員盡責

帖文很快就引起大批網民討論，不少人均讚賞相關海關人員稱職盡責，「海關做的很好啊，尤其是剛發生那樣的悲劇」、「我兒子國外得獎要回台時，出海關也是有特別檢查，然後海關有跟我兒子說恭喜」、「要檢查裏面，估計是X光無法穿透，所以叫妳拿出來，此時海關應該要檢查裏面有沒有藏東西」。

另有許多網民笑言樓主的獎盃是影視作品中常見的凶器，難免會引起海關的注意，又表示能理解樓主為何會感到尷尬，「後續經過多米洛鑑定，在盃尖採集到微量血迹」、「這在柯南的漫畫裏算是常出現的凶器」、「拿出來我看！ 舉高！各位她得獎了！原地社死」。

（TikTok@ameisu1104）