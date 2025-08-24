金巴老鼠？大媽疑扮搵行李偷篋　過關舉動更可疑　港女發相籲小心

坐跨境交通工具要小心！有港女早前由珠海回港時疑遇金巴「老鼠」！她當時見到大媽在行李架找行李，初時不以為意，惟港女發現行李被大媽拿走時，大媽稱是「拿錯了」。後來下車過關，港女發現大媽根本沒有帶行李，才驚覺她可能是扒手，在網上發相呼籲其他乘客提防這名大媽。



帖文引來網民留言，「真係多得你貼相出嚟提醒大家！」、「而家市面上有好多追蹤器，可以放喺行李度，一旦有爭議都可以用追蹤器證明係自己嘅。就算俾人偷咗，都可以透過追蹤器追蹤個行李」。



樓主指大媽被發現疑偷竊時稱「拿錯了」。（Threads圖片）

金巴疑有扒手出沒

出外旅遊要提防遭人偷行李。有港女在Threads上發文發相，指早前坐金巴由珠海返港時，在車上見有大媽在行李架「扮搵篋」，然後被發現就講「拿錯了」，「我真係以為佢睇錯咗」，但是後來發現她是扒手，是因樓主行到關口回頭看，「發現佢從來都無篋！」。因此她才在網上發相，提醒「其實大家落車嗰下係唔太會理其他人，個個過關都比較匆忙，我post上嚟叫大家小心，多留心都係一件好事」。

樓主發現大媽根本沒有帶行李，才驚覺對方行為不軌。（Threads圖片）

帖文引來不少網民留言，「多謝帖主提醒」、「連金巴都有巴士老鼠」、「偷着個有遺禁品就好笑」。有人建議「直接報警啦」。

網民建議行李加追蹤器

有網民分享經歷，「嗰次我過掃描行李機放完手袋，後面阿伯大大聲：『行啦！』我話：『我袋都未入去，你急乜？你喺後面偷我袋咁點？』（大聲到海關望住佢）佢唔敢再催！都唔知有乜企圖！」。有人提出解決方法， 「而家市面上有好多追蹤器，可以放喺行李度，一旦有爭議都可以用追蹤器證明係自己嘅。就算俾人偷咗，都可以透過追蹤器追蹤個行李」。