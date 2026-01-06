六合彩1.8頭獎$1300萬｜6個最旺號碼+2招增中獎機會+幸運投注站

【六合彩2026攻略】六合彩將於星期四 （1月6日）聖誕節晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲1,300萬元彩金。



是次六合彩攪珠會在1月8日晚上9時15分截止投注。究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答，而用複式和膽拖注項可提高中獎機會，但成本也會更多。



六合彩｜近27個月攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近27個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

根據以上圖表，近23個月攪出最多頭7個號碼，分別是18號、8號、2號、12號、7號、1號、30號。

六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

