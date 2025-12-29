FV牌內地車進南大嶼山禁區　遭交警截停罰款　網民提醒粵車勿誤闖

「粵車南下」司機要小心留意，勿誤闖禁區！網上流傳照片，有掛上「FV」內地進港商務車車牌的私家車司機，在未持有「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）下，闖入南大嶼山禁區路段，結果被交警截停罰款。



事件於小紅書引起熱議，網民估計是內地司機不熟悉香港道路所致，「內地司機不熟悉香港道路法例，有些禁區哪怕本地車都要申請才能進入，不論FV、FU、FT」、「講到底，不了解香港交通規則和條例就不要過去，本地人都未必搞得清」，並提醒「除了大嶼山之外，還有很多禁區是要有批准證才能入」。



網上流傳照片，有掛上「FV」內地進港商務車車牌的私家車司機，在未持有「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）下，闖入南大嶼山禁區路段，結果被交警截停罰款。（小紅書圖片）

有網民於小紅書以「粵車南下闖入南大嶼山禁區路段結局」為題發文表示，照片中掛有內地廣東車牌及「FV」內地進港商務車車牌的私家車，闖進了南大嶼山禁區路段。

FV牌內地車闖南大嶼山禁區

樓主指出，該輛私家車被交警截停，「交警見到鮮艷的藍牌即時秒殺送粵車車主一張罰單的手信」，司機隨後「跟交警叔叔說，我前面掉個頭就走」。

大嶼山除東涌及機場外，幾乎都需要持禁區紙才能駕車進入。（資料圖片）

網民提醒粵車司機：進入南大嶼山需禁區紙

事件引起熱議，網民留言表示，「南大嶼山範圍，除非有禁區紙，所有車輛都唔入得，與粵車南下無關」、「320元（罰款）是小事，更麻煩的是如果非法闖入封閉道路，發生交通事故的話保險未必賠」、「在陌生的環境駕駛走錯路很正常，有實力搞個粵車南下的，一般也不會故意添亂，寬容點。不過，香港人多車多，沒事別去添堵了」。

不少網民指出，去香港旅遊沒必要申請「粵車南下」「FT」車牌，「說實話，非必要去香港沒必要自己開車，好奇體驗一次半次可以，香港公共交通很方便了，去旅遊玩大不了坐的士，道路不熟自己找地方停都麻煩，相信熱過一陣就少了，划不來」、「沒必要開車過去，交規都不相同，停車困難」、「豆腐潤咁大噶地方，路又窄又複雜，停車又麻煩，過去我真係情願搭的士」。