ILLUMA奶粉受染｜港媽夜晚急撲奶粉　感激百佳職員彈性幫忙：世一

食物安全中心周二（1月6日）晚上公布，雀巢公司在歐洲回收個別批次嬰幼兒配方奶粉，指個別原材料「可能存在微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質」，而同集團的「惠氏」亦有不少產品上榜，飲用後可能會導致嘔吐和腹瀉。雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。新聞公布後，引來家長們人心惶惶。



有住將軍澳的港媽在網上發文，指昨晚獲朋友告知便立刻檢查家中奶粉存貨，不幸全部均為有問題批次，即使當刻已晚上10時半仍決定出門採購奶粉。但過程困難重重，先是沒有相宜奶粉，亦不想突然轉牌子，最後到達厚德邨百佳時，被清潔人員告知已關門，惟她不想放棄，便往收銀處說明情況，幸得收銀姐姐理解並酌情處理，「就算埋咗數、清咗機」仍獲對方售賣奶粉，感激不已遂發文讚揚，引來網民大讚，「收銀姨姨好有同理心」、「人間有愛，百佳萬歲」。



有港媽接友人通知，指ILLUMA個別奶粉或含蠟樣芽孢桿菌，檢查發現家中奶粉存貨全部均為有問題批次。（「threads＠diamondkhy」圖片）

「厚德百佳超級廣場世一！」該港媽在threads帳號發帖，指周二晚上近10時接到朋友短訊通知，ILLUMA個別奶粉或含蠟樣芽孢桿菌，她馬上檢查家中奶粉存貨，不幸證實全部均為有問題批次。

ILLUMA奶粉含孢桿菌 港媽晚上臨急「撲奶粉」

從樓主上傳照片可見，她家中存放的ILLUMA 1號奶粉、批次編號為51190017C2，而此日期前最佳顯示為2027年4月29日，完全符合惠氏需要回收的批次產品。即使當刻已為晚上10時半，她仍決定出門採購奶粉。

樓主家中存放的ILLUMA 1號奶粉、批次編號為51190017C2，而此日期前最佳顯示為2027年4月29日，符合惠氏需回收的批次產品。（「threads＠diamondkhy」圖片）

百佳職員已關門「埋數」 感激仍獲酌情賣奶粉

但採購過程並不順利，她先到附近超市未見ILLUMA 1號奶粉、甚至連同一號數的有機奶粉都沒有，因擔心孩子未能適應，她不想貿然轉牌子。當時她發現附近有百佳將於晚上11時關門，即時跑至厚德邨百佳超級廣場，雖於10時58分抵達，但被清潔人員告知已關門，她不想就此放棄便往收銀處說明情況，幸好獲收銀姨姨體諒和理解，稱「BB好重要」，樓主感激對方「就算埋咗數、清咗機」仍帶她前往奶粉部查看，最終獲酌情售賣奶粉，事後發文表揚。

網民大讚人間有愛：收銀姨姨好有同理心

網民們都大讚百佳職員通情達理，「收銀姨姨好有同理心」、「好彩！人間有愛，百佳萬歲」、「呼喚佳蛋仔，厚德收銀姨姨抵讚」；而百佳小編亦留意到樓主帖文，表示「多謝你嘅讚賞，我哋會轉達返畀同事知」。

家長頓失信心！ 欲轉用其他奶粉牌子

有部份家長則表示對涉事奶粉牌子頓失信心，「好彩個女仲飲緊2號批貨無事，3號堆存貨出晒事，諗住貴嘢放心，而家驚到想轉牌子」。

