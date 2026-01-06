ILLUMA能恩S-26 ULTIMA等21批次奶粉或含蠟樣芽孢桿菌　雀巢回收

由於個別原材料或存在蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus），雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉。食環署食物安全中心今晚（6日）表示，據雀巢香港提供最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，當中包括雀巢能恩，以及惠氏ILLUMA和S-26 ULTIMA系列。中心指，為審慎起見，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。



中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢Instagram）

雀巢香港：21個批次嬰幼兒配方奶粉可能曾使用受污染原材料

食物安全中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染。中心得悉事件後，已即時作出跟進，並發布食物事故報表。

根據雀巢香港提供的最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，為審慎起見，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

家長應查看「批次編號」及相配「此日期前最佳」

涉事的奶粉產自德國和瑞士，其中「雀巢能恩」有能恩啟護NAN PRO 3號奶粉、能恩全護NAN INFINIPRO 1至4號奶粉；同集團的「惠氏」有較多產品上榜，包括S-26 ULTIMA 2號奶粉；ILLUMA HA低敏1和3號奶粉、ILLUMA OR有機配方第2和第3階段奶粉、ILLUMA LUXA第1、2和4階段奶粉、ILLUMA ATWO第1至4階段奶粉。

家長如買了有關奶粉，不一定屬需回收批次，可先查看牌子及階段、「批次編號」及相配的「此日期前最佳 」（2027年4月至11月），如吻合才屬問題奶粉。

雀巢香港能恩、以及同系惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，公司展開回收。（政府新聞處圖片）

食安中心發言人指，雀巢香港現正回收受影響批次產品，市民可於辦公時間致電其熱線2599 8874，查詢有關產品的回收事宜。中心並已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當行動。跟進工作仍然繼續。

蠟樣芽孢桿菌及其毒素可引致嘔吐及腹瀉

中心指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。