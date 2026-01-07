奶粉回收｜涉能恩、惠氏ILLUMA等　雀巢就不便致歉：沒收不適報告

食環署食物安全中心昨晚（6日）表示，據雀巢香港提供最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用含蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。



雀巢今日（7日）在網頁表示，截至目前為止沒有收到與相關產品有關的任何不適報告，但出於高度謹慎下，決定根據嚴格的產品品質與安全管理規範進行是次自願回收。雀巢強調是次自願回收範圍以外的所有其他產品及同類產品的其他批次均可安全食用。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢Instagram）

根據食安中心由雀巢提供的資料，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料。

雀巢指回收是出於預防考慮

涉事的奶粉產自德國和瑞士，其中「雀巢能恩」有能恩啟護NAN PRO 3號奶粉、能恩全護NAN INFINIPRO 1至4號奶粉；同集團的「惠氏」則包括S-26 ULTIMA 2號奶粉；ILLUMA HA低敏1和3號奶粉、ILLUMA OR有機配方第2和第3階段奶粉、ILLUMA LUXA第1、2和4階段奶粉、ILLUMA ATWO第1至4階段奶粉。雀巢指回收是出於預防考慮，截至目前為止沒有收到與相關產品有關的任何不適報告。

受影響批次奶粉。（雀巢網頁）

雀巢：勿將相關批次產品餵食給孩子

雀巢又呼籲如消費者已購買相關批次產品，請勿將該產品餵食給孩子，並可致電其客戶服務熱線2599 8874 (星期一至星期五早上9時至下午7時30分，星期六、日及公眾假期除外)，或帶同完整或已開啟的產品直接退回購買處，以安排退款。

自願回收範圍以外批次產品均可安全食用

雀巢最後強調，自願回收範圍以外的所有其他產品及同類產品的其他批次均可安全食用，並為是次回收對家長、照顧者及客戶帶來的任何困擾或不便表示歉意。