的士車資$637含附加費$90！乘客呻：應冇下次　網民猜路線竟估中

天價的士費？有的士乘客在的士群組上傳的士的收費錶照片，可見車資高達 637元，當中附加費達90元，笑言「應該冇下次」。許多人留言猜測樓主乘行路線，以評估為何車費如此高昂，認為很大機會是去機場後忘帶證件，「去機場漏嘢，係3程車」，直至有網民猜中最接近答案，樓主自爆其實只有1次來回，但每程都行經2條隧道才會令附加費變成90元，獲讚「你最準」。



網民上傳的士咪錶照片，顯示的士車費高達637元。示意圖。（資料圖片）

的士車費$637.3 含$90附加費

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發帖，稱「人生第一次，應該冇下次」，據其上傳照片所見，的士到站時車費達637.3元，當中包含90元的額外費用。

乘客上傳的士收費錶照片，顯示的士車費高達637元。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

照片令一眾的士司機和網民驚訝，「你做咗咩嚟？？6百幾蚊？」、「我未試過過$500一程」、「哇！喺Paris坐到返HK!?」、「腳都軟」，又紛紛猜測其行車路線，「全餐過海，加大老山來回」、「屯門去鯉魚門、沙頭角去舂磡角、 鴨脷洲去落馬洲… 都唔使咁貴！但石澳去大澳究竟要多少？可能差不遠！」、「試過港珠澳抽獎去耀東再返港珠澳，都係差唔多價錢，來回1個鐘4個字」。

網民猜去機場忘帶證件 答案是？

多數人猜樓主是去機場時忘帶證件，「應該係去機場忘記帶證件又折返？」、「機場無帶證件，即係3轉咁大把」。

的士車費中有90元附加費，網民猜他是使用了大老山隧道和過海隧道來回。（資料圖片）

隨後有留言指，樓主應該是「柴灣去上水再折返，隧道來回，大老山來回，剛好90」，獲樓主回覆「你最準」。翻查網上資料，大老山隧道單程收費為20元、過海隧道來回收費50元，故總計隧道費為90元。