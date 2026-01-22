的士司機收行李費$260變$290　乘客不滿被劏　1原因遭網民圍攻？

的士收費爭議時有出現。有女網民在網上發文，指由機場搭的士到長沙灣，帶2件行李坐的士，到站時咪錶顯示＄260，司機卻要求收$290，女網民認為就算計了BB車也不過是$278，她認為對方「大咬」到連2個背包及膠袋都計而嬲爆。不少網民留言，認為的士司機應該沒有算錯，「放車尾箱的所有不論大小每件計」。



樓主指兩件行李，但的士司機收4件行李價錢。（Threads＠vioeataround）

車資由$260變$290，樓主認為司機「大咬」。（Threads＠vioeataround）

不滿的士司機「大咬」多收行李費怒公審

有女網民在Threads上發文，指在她由機場坐的士回家，「一個大篋，一個細篋，我俾你計埋架BB車，最多都係加多$18，咁大咬連我兩個背囊都照計埋，她更指可能連膠袋物品都算在行李費內，車費遂由＄260變$290，「司機仲好意思話$285都OK，$5貼士，你鍾意就俾啦！你老X我而家俾咗$22貼士」，「連膠袋都計我呀」，樓主感到自己被當「水魚」而怒公審。

不過，不少網民指只要放入車尾箱的東西，不論大小都可收費。（Threads＠vioeataround）

網民：尾箱係不論大小每件計

然而，不少網民認為司機應該沒有算錯行李費，因為樓主的物品其實都放了入車已箱，「尾箱係不論大小每件計，放車廂入面先有140cm限制」、「其實每件放係尾箱嘅行李都可以收你6蚊」、「一大一細一BB車都已經係3件行李，如果你背囊都放埋車尾就再多啲，你唔知道放車尾係逐件計？」、「放尾箱就計，咁介意6蚊就自己放入車廂入面啦」。

樓主聽過網民留言後恍然大悟，「咁唔怪得佢咁好死，全部嘢都幫我放車尾箱啦」、「講真唔介意貴，但係介意俾人劏」。