的士司機疑邊駕駛邊影短裙女　女乘客感不安公審　網民籲：告佢啦

的士司機駕駛態度不時遭人詬病。有女網民在網上發片，拍下的士司機的奇怪行為。她指第二次遇到這名司機，他駕駛時不斷「郁身郁勢」，最恐怖是軚盤前面放有一部大相機，「一見到女仔着裙露腳就會即係咁影相」，令人覺得十分危險，她於是在網上公審司機。有網民批評，「咁忙，又做的士司機又做攝影師」、「影影下炒車，乘客賠埋條命」。



樓主拍到的士司機一邊駕駛，疑一邊用大相機影路過的短裙女子。（Threads影片截圖）

樓主覺得十分危險而拍片公審。（Threads影片截圖）

樓主指半年前曾遇到同一名司機。（Threads影片截圖）

「警世！咸濕變態的士司機」，有女網民在Threads上發片，指半年前已遇過這位司機，她指對方「好多小動作郁身郁勢，有部大相機ready係車頭，一見到女仔着裙露腳就會即係咁影相」。

而今次她更確定對方愛邊駕車邊影短裙女，是她奇怪司機為何會影行入酒樓的阿伯，但發現原來「入邊有個女仔着住好短裙！」。而樓主稱已問過警察，「話咁樣只能告佢危險駕駛」，但樓主認為真的不能接受，他一邊駕駛，一邊用拿相機望女人，覺得「勁唔安全啦，勁不安」。她亦發現對方曾用布遮擋司機行車證。

不少網民認為危險要報警。（Threads影片截圖）

司機邊駕駛邊用右手影相，樓主覺得十分危險。（Threads影片截圖）

網民：影影下炒車，乘客賠埋條命

不少網民都斥責司機危險，「咁忙，又做的士司機又做攝影師」、「就告佢危機駕駛啦！一邊揸車，一邊揸相機，周身郁，周圍望，唔係睇車睇人，係𥄫女揾嚟影相。 黐X線！坐佢車都勁危險啦」、「影影下炒車，乘客賠埋條命」、「確實最多告危險駕駛，你仲想可以告咩？佢又無影嗰啲女仔私密部份，又無跟蹤嗰啲女仔」。