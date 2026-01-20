瘋傳洗衣機洗羽絨　衣服扁塌羽絨結塊一嚿嚿　網民教用兩工具解救

天氣寒冷，羽絨外套成為不少人外出的必備品，但要洗衣服時，往往不知道該如何處理羽絨外套。最近在網上瘋傳1段影片，顯示1件白色羽絨外套經洗衣機清洗後，不但變得扁塌，而且在光線照射下，發現爽層內的羽絨結塊，變得「一嚿嚿」。網民紛紛留言討論，有人更分享「貼士」，指只要使用吹風機和衣架，便能完美復原羽絨外套的蓬鬆感。



影片顯示1件白色羽絨外套經洗衣機清洗後，不但變得扁塌，而且在光線照射下，發現爽層內的羽絨結塊（Threads@dea_n0929圖片）

外套機洗後羽絨變得「一嚿嚿」

據網上流傳的影片顯示，1件白色羽絨外套掛在晾衣架上，疑經過清洗後，不但變得扁塌，而且在光線照射下，發現外套來層內的羽絨結塊成「一嚿嚿」。在Threads上發布影片的網民表示，該件外套經洗衣機清洗，才導致又扁又結塊。至於其原因，有網民分析指，因外套在洗滌過程中被擠壓，導致外套扁塌，不像以往般蓬鬆；另外，外套在洗衣機內一度被浸泡於水中，羽絨纖維也會結塊，不再平均分布。

網民分享「貼士」讓羽絨褸恢復蓬鬆

帖文一出，不少網民隨即留言討論「小貼士」，表示可使用吹風機將羽絨外套吹乾，但切記要使用冷風，同時使用衣架輕輕拍打外套表面，打散結塊的羽絨即可，假如沒有衣架，直接用手拍打羽絨外套同樣有效，「別怕，大概都乾了後用衣架狂拍就可以！拍鬆就開了！」、「曬到半乾後，用雙手把羽絨拍開，此時羽絨就會澎起來囉！再繼續曬乾即可」。

不過，假如家中有乾衣機，部份網民指將羽絨外套與網球放入乾衣機，同樣可以讓羽絨外套恢復蓬鬆保暖，「拿去烘乾機，用低溫，裏面放網球，就可以恢復原狀」、「朋友說預備兩個網球，在乾衣程序時，將網球與衣物放進乾衣機內，網球彈力可將羽絨產生拍打功效」。

（Threads@dea_n0929）