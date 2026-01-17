很懂事！媽媽不適癱坐地鐵站內　內地4歲女童飛奔百米向職員求助

這女童太懂事！武漢地鐵有媽媽接4歲女兒放學後突發不適，突然全身無力癱坐地上，其女兒臨危不亂，馬上跑到百米以外後站求助，最終在職員協助下休息半小時後情況好轉離去。該媽媽告訴內媒指，女兒一直很懂事，平日自己發燒嘔吐，她懂得遞上垃圾桶，今次事後有回到站內向職員道謝。



內地4歲女童見母親不適癱坐在地站，自飛奔去找職員求助。（微博圖片）

據武漢廣播電視台及《極目新聞》等內媒報道，事發於1月9日下午5時許，武漢地鐵站1名母親接就讀幼稚園的4歲女兒放學，在4號線的新農站內突發不適，癱坐在地板上。

內地4歲女童見母親不適癱坐在地站，自飛奔去找職員求助。（武漢廣播電視台截圖）

4歲女童飛奔向職員求助 被讚「教科書級求助」

4歲女童媛寶極其冷靜，飛奔百米去找附近的安檢站求救，被內媒形容作完成「教科書級求助」。安檢員細心一聽，發現女童的媽媽不適，希望她過去看一下，即找來站務人員一同前去幫忙，該家長出現突發性腹痛，搬了椅子扶她坐下及送上熱水，對方在站內休息半小時已好轉並帶女兒離去。

方姓媽媽指女兒平日很懂事，她發燒嘔吐會主動遞上垃圾桶。（武漢廣播電視台截圖）

母誇懂事 嘔吐會主動遞垃圾桶

該名方姓家長告訴內媒，當天接女兒放學，返程時突然腹痛，如廁後要靠牆休息，但突然全身無力癱坐在地板上。她大讚女兒懂事，自己平日發燒嘔吐時，懂得主動遞上垃圾桶及熱水，今次還獨自去找工作人員幫忙，感覺又長大了。方女幾天後再去接女兒放學，有向新農站的職員致謝。

（綜合）