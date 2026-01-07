好暖！71歲退休社工堅持初心　10年後再辦14天環台跑為癌病友籌款

「十年太長，什麼都有可能會改變。一輩子太短，可能一件事也做不完。」71歲的退休社工譚志強以電影《擺渡人》對白，談及相隔10年後為癌症病人再踏上環台跑的心路歷程，「這十年間我們一直堅持做的這一件事，是一件值得我們做一輩子的事」。



人稱「譚Sir」的譚志強從社福界前線退下來後未有停步，於2015年獨自發起「小小環台慈善跑」，40天跑了約930公里，為癌症病人籌款。10年過去，譚未忘初心下再出發，但今次不再是隻身上路，而是召集了逾40多名有心人一起跑，當中更有15名癌症康復者，儘管大部分同行者都沒有經常跑步的習慣，但仍懷着善心，想用自己一分力幫助病友。

10年過去，譚志強未忘初心，再舉辦1環台跑為癌病友籌款。（受訪者提供)

環台慈善跑2.0再出發 召集有心人一起跑

這次「小小環台慈善跑2.0」於上月（2025年12月）6日在台北中正紀念堂出發，環台沿線在不同地方選擇一段路程，每程約20公里，總共14段路程，最終返回台北，完成約300公里路程。

當譚Sir去年初萌生「環台跑2.0」的念頭時，太太和兩位女兒二話不說全力支持，更表示「即使沒有人參加，起碼都有她們參與，她們會全程陪伴我一齊完成」，令譚非常感動。

老了十歲無阻決心 腳骨發炎忍痛完成

古稀之年再闖環台之旅，譚Sir坦言老了10歲，確實力不如初，事前都做足特別準備及訓練，包括循序漸進練習，每星期練習跑步3次，由10公里一直加至20公里，但始終連續每天跑約20公里路，實在不容易，身體恢復速度比以往慢，途中亦有發生腳骨發炎的情況。

小小傷患無阻譚Sir跑下去的決心，其他同行人亦不惜一切、努力堅持到終點。（受訪者提供)

不過小小傷患無阻他跑下去的決心，而看到並非跑者的同行人，同樣不惜一切、努力堅持到終點，帶來很大鼓舞。譚指各人在旅途中七勞八傷，受到不同腳部傷痛影響，但仍然不放棄，「當我問大家腳還痛嗎？可以繼續嗎？大家都話無事，但我卻看到各人不斷搽藥膏，噴防抽筋噴霧，就知道大家都是忍得苦痛」，最終憑這份行善及自強不息的精神，突破自身界限一同圓夢。

環台跑2.0召集了逾40多名有心人一起跑，當中更有15名癌症康復者。（受訪者提供)

14天環台跑籌得逾21萬元 捐予香港癌症基金會

14天的旅程完結，籌得的善款遠遠超過開跑前所訂立的目標，現時已超過21萬元，捐予香港癌症基金會。除了為癌症病人籌到善款，譚Sir分享指，最大得着是結聚到有心人一起做善事，過程中經歷到很多好人好事，「沒有各位參與者的行動和支持，我和大家的夢想亦很難成真」，直言每一位參與者都是成就這件美事的重要人物。