暖男！倒數後生仔元旦凌晨幫婆婆推紙皮車　途人拍下記錄有愛畫面

2026年好人好事！2025年12月31日除夕夜，許多年輕人都相約好友外出倒數迎新年。有網民就分享暖心事，指元旦（1月1日）凌晨在街上直擊一群後生仔協助陌生婆婆推紙皮車，又陪對方聊天，故將有愛畫面拍下上傳到網上。不少人欣賞後生仔們善心，「班小朋友好乖」、「呢啲後生仔係未來新一代嘅榜樣」、「新一年見到呢個（畫面）心情暖暖」。



元旦凌晨街頭，一群後生仔協助陌生婆婆推紙皮車，途人拍下記錄有愛畫面。（「threads＠ndowhbd」圖片）

元旦凌晨街頭 直擊後生仔幫婆婆推紙皮車

目擊者在threads帳號「ndowhbd」上傳照片，分享在12月31日晚上倒數過後，元旦凌晨2時許在街上看見一群後生仔主動幫婆婆推紙皮車，有人則陪同婆婆聊天。樓主聽到婆婆期間不斷稱「唔該」以表謝意，當下馬上拍下畫面，以記錄新一年有愛的瞬間。

網民感暖心：後生仔唔一定要去觀濱

網民紛紛讚揚相中的後生仔，「好warm！」、「班小朋友好乖」、「呢啲後生仔係未來新一代嘅榜樣」、「後生仔去玩好正常，（但）佢哋都會幫老人家推紙皮（車），真係非常之有善心同有愛」、「2025最美畫面」、「新嘅一年，婆婆感受到愛」。

網民又將相中後生仔和凌晨在觀塘海濱涉嫌暴力傷人的年輕人相比，感嘆「後生仔唔一定要去觀濱」、「我上threads就係為咗睇呢啲，唔係啲mk喺觀濱打交」。

元旦MMA｜觀濱露肩女受慫恿怒踢掌摑扯髮 孭袋女慘捱打影片瘋傳

露肩女其後沒有遮掩容貌，一腳猛踢孭袋女。（threads@wingheic_影片截圖）

（threads＠ndowhbd）