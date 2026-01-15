入屋3個月外傭突走佬稱去英國　僱主執行李驚揭1物：出面做過咩！

聘請外傭如買六合彩，有僱主於網上發文無奈表示，聘請了3個月的外傭突然「走佬」，傳訊息聲稱與男友一起去英國。僱主提到外傭入屋第二個月工作態度變差，第三個月就追問何時出糧，「走佬」後所有行李均未有帶走，還封鎖聯絡。她執拾外傭行李時，發現有張酒店房間卡套，令她大呼「唔知出面做過啲咩！」，又詢問網民：「可以追翻代通知金？」



網民留言揶揄，「工人姐姐搵老公都幾積極，偑服」，亦有網民說，「唔太信會走咗去UK，似搵藉口走佬之後跳槽走去第到打工多啲」、「UK KK園？」、「有冇用你屋企地址借錢」、「有交帶咪算好囉，唔係搞大咗個肚繼續留喺你屋企供佛咁供」。有熱心網民留言詳細教導樓主接下來要處理的事情，包括追討代通知金、報警備案自保等。



有僱主於網上發文無奈表示，聘請了3個月的外傭突然「走佬」，傳訊息聲稱要與男友一起去英國。（Threads@_yukkwan2yo_）

該僱主於Threads發文表示，「第一次請姐姐估唔到3個月就玩完！仲要唔知係咪嚟香港搵男人，玩到去酒店」。僱主指出，外傭於去年10月6日入屋，主要照顧初生嬰兒、兩隻小狗及做普通家務，而每日都會有家人幫忙，通常下午時間家中無人，到晚上她會親自照顧嬰兒，故她認為「自由度都好大，姐姐仲有時間瞓晏覺」。

僱主斥外傭工作態度差劣

僱主指出，外傭入屋第一個月很正常，第二個月就開始「變身」，「抱住BB玩電話、喺梳化抱BB瞓着、私自開電視煲劇、踢狗鬧狗、私自吉大BB奶嘴、博嘴、叫佢做嘢扮聽唔到，話佢兩句就黑面……數之不盡」，她氣憤道「平時玩電話煲劇都由佢，仲要畀埋wifi姐姐，要求唔好抱住BB玩電話就得！一樣唔聽！」。

僱主提到外傭入屋第二個月後工作態度變差，第三個月就追問何時出糧。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

外傭入屋3個月 突「走佬」稱去英國

僱主續說，外傭第三個月出糧前幾天就追問何時出糧，原來是準備「走佬」，1月11日星期日外傭放假如常早上7時出門，中午12時就收到其訊息聲稱要與男友一起去英國，「好有交代咁走咗佬」，惟「所有行李都冇帶到，封晒所有聯絡，夜晚執晒姐姐嘅行李，仲要發現有酒店房卡套，唔知出面做過啲咩！」。

僱主表示，1月13日收到外傭寄去她住所的辭職信，她詢問網民：「通知日期1月11日，但離職日期都係1月11日，可以追翻代通知金？」

僱主說，外傭「走佬」後所有行李均未有帶走，她執拾行李時，更發現有張酒店房間卡套，令她大呼「唔知出面做過啲咩！」。（Threads@_yukkwan2yo_）

熱心網民詳細教導後續處理事項

有熱心網民留言詳細教導樓主接下來要處理的事情，包括追討代通知金、報警備案自保，萬一外傭欠債都可證明已搬走，免得債主上門騷擾，亦要通知入境處、勞工處及外傭中介公司，讓外傭工作簽證被取消，最後薪金支付上可等勞工處指示。

有熱心網民留言詳細教導樓主接下來要處理的事情。（Threads@cammytangg）