豐澤洗衣機冒煙傳燶味！港媽：傭人即關機　網民猜這人為原因所致

洗衣機突然冒煙，的確嚇人！有港媽近日使用豐澤牌洗衣機時，稱洗衣機在未有跳掣情況下突然冒煙、且傳出燶味，幸好傭人即時按暫停鍵再關機，才沒有釀成意外，但她事後仍猶有餘悸，故在網上分享事件，以提醒其他人「開住大型家電時，盡量留家睇住」，而港媽表示，該部洗衣機使用了不足2年，已豐澤稱將會派人上門查看會否收回洗衣機。



有同樣使用豐澤洗衣機的網民則表示，「我用咗豐澤牌十幾年都無事」，猜測冒煙和衣物量過多有關，「多數都係成日塞勁多先洗一機，後面斷腳磨膠磨到出煙」、「想問問你係唔係塞到爆機？」。樓主回覆指，「應該係朝頭早工人塞爆自己啲衫入去」、「有同工人講過好多次，佢哋一向free style」。



《香港01》已就事件向豐澤查詢，正等候回覆。



有港媽分享使用豐澤牌洗衣機時，在未有跳掣情況下突然冒煙、且傳出燶味，相片見到衣機內塞滿衣物。（「threads＠mogyeung」影片截圖）

使用不足2年 豐澤洗衣機冒煙兼傳燶味

「大癲！真係無諗過洗衣機會噴煙」，該港媽在threads帳號「mogyeung」發帖，指她在豐澤購買1部洗衣機，使用不足2年，但日前洗衣期間，洗衣機竟然在未有跳fuse（跳掣）情況下突然冒煙、且傳出燶味，幸好當時家中有人，傭人即時按暫停鍵再關機，然後將洗衣機拉出，未有釀成意外。

事主理解家中為「高用量户」：但唔預計出大煙

從樓主拍攝片段可見，放在廚房的白色洗衣機門打開，裏頭不斷冒出白煙，而機內塞滿衣物。樓主續稱，由於她家中人數眾多，明白「我屋企係高用量户，所以都預咗成日換機」，但她坦言「唔係expect（預計）會出大煙」，希望藉事件提醒他人要小心，「開住大型家電時，盡量留家睇住」。

白色洗衣機門打開，裏頭不斷冒出白煙。（「threads＠mogyeung」影片截圖）

洗衣機冒煙掀網民熱議

豐澤牌洗衣機冒煙惹來網民熱議，有人稱曾有漏水或冒煙，但亦有人為豐澤牌電器護航，認為未必是電器或牌子問題，「我用咗豐澤牌十幾年都無事」、「我都用過豐澤，覺得又唔錯喎！我跟足規矩八成滿唔超載！也不會調校到最高速去乾衣，始終有工人乜X嘢都唔襟用，但都好似頂咗五至六年先壞」。

網民估計洗衣機冒煙與這使用習慣有關

有留言估計洗衣機噴煙，是與衣物量過多有關，「有可能你啲衣服超過洗衫褲嘅重量」、「多數係成日塞勁多先洗一機，後面斷腳磨膠磨到出煙」、「想問問你係唔係塞到爆機？洗緊啲咩？公仔？被？床單？」，樓主指當時只是清洗女兒當天衣服，但就表示「應該係朝頭早工人塞爆自己啲衫入去」、「有同工人講過好多次，佢哋一向free style」。

豐澤已和事主聯絡 將派員上門查看洗衣機

另有人建議樓主應向豐澤反映，以便跟進處理，「暫時唔好再用住」、「應該要報返俾豐澤知，叫佢哋跟進返係咪間廠設計有問題」。樓主回覆指豐澤已和她聯絡，將會派人上門查看會否收回洗衣機，而她目前亦已訂購新洗衣機，正等候送貨。

