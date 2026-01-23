搭長途機遇缺德乘客！腳踏前座扶手、狂踢椅背　1舉動更衰惹公憤

搭長途機若然遇到缺德乘客，實在令人困擾！有台灣女生在社交平台公審，透露近日搭乘飛機時遇到後方女乘客，屢次將腳晾放在她座位扶手，提醒多次不果更被瘋狂踢椅背，主動抬起對方腳還被踢手，「氣炸」形容「第一次搭飛機搭到這麼沒素質的人」。



不少網民批評女子行為自私，「跟她說想爽去花錢升級，別在這搞」、「遇到這種真的很衰，旅遊的心情都被打壞掉了」，另有留言覺得樓主應即時尋求空服員協助，「請座艙長處理，處理不了？下飛機就是差評客訴」、「直接投訴到長榮航空客服，提供明確的相關證據，請航空公司將其列入黑名單」。



有台灣女生搭飛機時，遇到後方女乘客將腳晾放在她扶手後側。（「threads＠violet__428」影片截圖）

搭飛機遇缺德乘客 腳晾扶手後側

該受影響女生在threads發帖，分享搭乘長榮航空班機，首次遇到「這麼沒素質的人」。從樓主拍下的影片和照片顯示，1名坐在樓主後方、相信是外籍女乘客穿著襪子，直接將右腳晾放在樓主座位的扶手上，面對樓主拿起手機拍攝，她更露出一副不屑的表情。

多次提醒遭無視 後續1行為更衰

樓主透露，當時曾多次提醒女子放下腳，可惜遭對方無視，在長達13小時的航程內更多次被踢椅背，她忍無可忍嘗試自己解決，「我把她腿抬起來想要她放下來，（她）直接踢我的手」，對此氣憤不已遂公審到網上。

女子行為遭斥缺德：旅遊心情都被破壞掉

許多網民批評相中女士行為「噁心」，「最恐怖的是她還惡狠狠的看着你，不覺得自己有錯」、「以前都覺得沒有『醜人多作怪』這種形容詞，現在我信了」、「跟她說想爽去花錢升級，別在這搞」、「遇到這種真的很衰，旅遊的心情都被打壞掉了」、「我遇過更惡劣的情況，所以從此之後我買機票就選最後一個位子，我後面是沒有人的只有空姐的配餐地方，還有離洗手間也近，這樣很省心，尤其是長途飛行」、「建議打個英文版本把這個事件曝光出去，不然目前為止都只有亞洲人在自我取暖」。

應即時向空服員投訴 維護自身權益

有留言認為樓主應即時向空服員反映，以維護自己權益，「你有買機票，這就是屬於妳的座位，她侵犯到妳的權益所以可以提出來，要求換座位，搞不好還可以升等艙位」、「請座艙長處理，處理不了？下飛機就是差評客訴」、「我會跟空服員講，如果你們沒辦法處理我就自己處理，到時候鬧得很難看不要怪我」、「直接投訴到長榮航空客服，提供明確的相關證據，請航空公司將其列入黑名單」。

以其人之道還治其人之身？ 網民建議這樣反擊

有人則建議以「魔法打敗魔法」反擊，「可以跟她後面的（乘客）換座位，然後換你這樣對她嗎？」、「可以拿酒精狂噴她腳」、「你還不把椅背躺平，給她知道不要惹前排」、「跟空姐要一個塑膠袋套在手上，她腳伸過來你就一直摳她腳底，看誰受不了誰？反正遇到這種人喔，不能用正常的方式處理」、「對着她的腳狂咳嗽，最好連口水都噴出去，我想很多人都會嚇死」。而面對網民種種提議，樓主稱將會向航空公司投訴，「不然真的太委屈了」。

