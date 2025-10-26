幼童搭飛機「鞋底踩上餐桌板」 家長未制止被公審 網民：無家教
飛機屬大眾運輸交通之一，乘客搭乘時應注意自身行為，以免影響他人。有乘客分享搭飛機時，發現有小童將雙腳踏上前方椅背餐桌板，不滿對方鞋底直接觸碰用餐枱背面，加上對方家長見狀亦未有制止，遂公審並提醒他人「大家食飛機餐前自己睇路」。
有網民批評家長無家教，「識生唔識教」、「你以為個細路邊度學啲咁嘅行為返嚟呀」，亦理解為何有人上機會如臨「如臨大敵」清潔座位，「所以一埋位，消毒濕紙巾全部抹1次」、「唔好再歧視人抹嘢」。
小童搭飛機雙腳踏上餐桌板 家長未有制止
該乘客在threads帳號「hauyu_rebecca」上傳1張照片，藉此提醒他人「大家食飛機餐前自己睇路」。相中可見，有小童搭乘飛機時，未有脫下鞋子，將雙腳踏上前方座椅背後的餐桌板，樓主不滿對方鞋底直接觸碰餐桌板背後，覺得有欠衛生，加上目睹同行家長見狀未有制止，遂拍下照片公審。
網民圍轟：識生唔識教
有網民批評小童家長未有好好管教孩子，「識生唔識教」、「小朋友應該收多一倍嘅價錢」、「你旨意佢呀媽教？佢呀媽大人腳太長咋，唔係都放埋上去啦，你以為個細路邊度學啲咁嘅行為返嚟呀」、「其實可以幫手教」、「我會問佢咁樣擺腳或呢個動作有咩特殊意義，係咪要做復康訓練」。
奉勸上機先清潔座位：唔好再歧視人抹嘢
有留言表示理解，為何個別乘客上機時要清潔座位才安心，「我自己一上機未坐低，就已經攞酒精、紙巾抹乾淨全張櫈先敢坐」、「我一直都建議大家消毒下啲扶手、mon、同餐枱，成日抹到黑晒」、「一埋位，消毒濕紙巾全部抹1次」、「唔好再歧視人抹嘢」。
