港男飛機開聲打機狂chok手掣　不忿氣被投訴這樣反擊　惹網民鬧爆

坐飛機被騷擾實在令人不快。有港男在網上發片，指自己在機上試用新機拍片，拍下自己打機情況，他指只是「開少少聲」打機，還不斷「chok搖控」，卻有男乘客向身旁的阿姨投訴樓主行為擾人。



樓主自稱「條氣唔順」，見前面有人大聲講笑，便趁機說話給男乘客聽， 「前面唔好咁大聲啊，一陣又俾人話騷擾㗎啦」，被男乘客罵不知所謂。樓主不甘示弱反擊，「你可以同我講我哋嘈到你，而唔係同個阿姨講」，還叫男乘客去坐頭等。樓主事後在網上發影片在網民評理，反惹來不少留言批評他的行為無品，「最X憎啲人郁身郁勢，成排櫈都會震，自X私！」，「想打機去first class囉」。



樓主試用新機打機拍片，拍下自己打機時狂「chok手掣」情況。（Threads@bbmarch333影片截圖）

樓主指被其他乘客投訴其行為擾人。（Threads@bbmarch333影片截圖）

樓主不忿反擊：有本事咪去搭first class

有港男在Threads上發文及影片，指自己「出發去旅行，未到步先興奮」，坐飛機時用新相機拍攝自己打機影片，因而遭人投訴，「點知隔籬條友走去同隔籬個阿姨講我哋打機狂chok，騒擾到佢，阿姨仲誇張到戴耳塞，我哋打機都係開少少聲」。樓主不覺有問題，反而「忍唔住X佢，其實嫌嘈可以直接講，唔需要同個阿姨講，而且唔想嘈有本事咪去搭first class，真係掃晒興」。

樓主不忿被投訴竟反嗆，叫對方去坐頭等。（Threads@bbmarch333影片截圖）

不少網民批評樓主行為無品，「明明你哋係騷擾到人，仲覺得自己好有理寸返人，呢個世界真係乜人都有」。（Threads@bbmarch333影片截圖）

不少網民認為樓主行為無品，留言指摘他「請你『睇清楚你呢條片』動作咁大，坐你旁邊嘅乘客，感覺真係好騷擾」、「好心啦，自己嘈到人阻到人仲大大聲」、「明明你哋係騷擾到人，仲覺得自己好有理寸返人，呢個世界真係乜人都有」、「你哋小小公德心都無，出到去唔好嘈唔好騷擾人係常識，你哋同喺車睇片開聲有咩分別？仲學人X人哋，不如學下咩叫公德心先喇」、「公眾地方開聲打機／聽歌／睇片一律賤人」。

網民批樓主行為無品：自X私

有人認為其他乘客「可能真係好想休息下呢」、「咁有趣，開PO引人X自己」，樓主不服氣地回應「我X返佢啊」、「我夠真係想打機」。

