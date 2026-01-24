火鍋放題兩女狂叫食唔晒　最後這樣處理極浪費　網民：下世無得食

任食放題也要量力而為，不要浪費食物。有男網民在網上公審2名女食客，指在酒家的火鍋放題做「大嘥鬼」，放了滿桌任取的雞件熟食，再狂點多碟牛肉豬肉，吃不完將所有剩食放入火鍋內。男網民覺得超離譜：「畀個$120都唔好咁浪費食物呀！等因果報應、下世佢哋無得食。」



不少網民也認出這對食客是「慣犯」，「今晚又見到佢狂擦，嗌好多牛肉返嚟都係啜啲汁無食落肚」。男網民表示已致電通知食店集團，希望阻止兩人繼續浪費食物。



樓主指2人枱上放滿食物及飲品，但大部分都吃不下最終放入火鍋了事。（Threads@kfckelvin）

男網民目擊有食客瘋狂浪費食物，在Threads上發文及相片，指在價錢$120的任食火鍋酒樓遇到2名女子，「一坐底狂攞出面嘅熟食，再瘋狂加單叫豬牛肉，攞到成枱嘢飲」。從相片可見，桌上放有多碟堆滿雞件的碟，又有疊高的各式肉類，旁邊放了多罐飲品。

職員爆為常客 愛「食哂放哂入煲就算」

樓主從職員口中得知，2女「晚晚幫襯，攞到成檯嘢、但食唔哂放哂入煲就算」。可是這間食店沒有寫明浪費食物要罰錢，即使職員曾勸告，她們反而惡人先告狀向公司投訴職員。樓主認為很離譜，「難為世界上好多人無得食，畀個$120都唔好咁浪費食物呀！等因果報應、下世佢哋無得食」。

樓主指2人枱上放滿食物及飲品，但大部分都吃不下，最終放入火鍋了事。（Threads圖片）

被網民認出是「慣犯」

有網民回應指認得這兩名女子，「上次想食脆皮雞，就係佢哋2個拎晒，搞到我哋無得食，仲要order咗好多碟牛，望住佢哋咬幾下再吐番出嚟 (真係咬幾下)，呢啲人真係要落地獄，勁浪費」、「今晚又見到佢狂擦，嗌好多牛肉返嚟都係啜啲汁無食落肚。觀察佢哋好耐，唔明點解無侍應埋佢哋身收碗碗碟碟？」。

有網民指一年前已見過這兩名女子，因為覺得「真係好X折墮」更拍下了影片。（Threads圖片）

網民：真係好X折墮

有網民指：「X，想講一年前都見過佢哋，我直頭忍唔住拍咗片，因為咁樣做真係好X折墮，大家可以睇到佢成個垃圾桶都係裝滿食物，而佢係冇食落肚。」有人都遇過類似食客，「我都有見過兩個女人，唔知係咪呢兩個，又係拎到成枱都係嘢，搞到我哋出去想食燒鴨都畀佢拎曬冇得食，差唔多完場時見佢地根本食得好少，真係好浪費好過份囉」。