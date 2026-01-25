拾獲巨鑽戒值逾$20萬！神鑽珍罕到閃盲眼　熱心港女生尋失主獲讚

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1隻鑲了巨鑽的戒指，港女生發文表示，該鑽戒是拾獲的失物，檢查證書後驚悉這枚接近2卡的鑽戒市價超過20萬元，而且在各個範疇上獲認證達到卓越等級，呼籲失主「講得出資料就畀返你，24小時後無人認領就拎去警署」。



大量網民留言大讚樓主公開尋失主的行為，「謝謝你路不拾遺，我諗拎去差館好啲，咁值錢嘅嘢，失主一定會報失的」、「樓主好人一世健康」、「敬佩閣下的為人正直不阿，祝願你吉人善報。福大運大」。



樓主用格仔遮掩戒指腰身，相信是戒指證書資料，照片中鑽石極大顆，非常閃亮，足見手工精細。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

鑽石手工精美

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」上載該2張鑽戒照片，顯示攝於今年1月21日，並用格仔遮掩戒指腰身，相信是戒指證書資料，照片中鑽石極大顆，非常閃亮，足見手工精細。

樓主指出照片中的鑽戒是「D VVS1 3EX None」，代表鑽石在各個範疇上達到卓越等級。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

達到「D VVS1 3EX None」卓越等級

樓主指出照片中的鑽戒是「D VVS1 3EX None」，「D」代表最高等級，完全無色和最透徹，非常罕有，「VVS1」則是極微瑕級，肉眼絕對是完美無瑕，「3EX」指出3個切工相關項目都是卓越等級，「None」即是沒有。樓主「睇咗證書，市價超過20萬」，詢問「有無人跌咗隻接近2卡鑽戒呀？」，若有人自稱是物主，交代到資料，她就會完壁歸趙，「24小時後無人認領就拎去警署」。

網民大讚︰好人好事

帖文引來許多網民留言，「好人好事」、「難得不動心」、「好人一生平安」、「樓主善心滿載」、「人格高尚」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）