另類失物！巴士座椅驚現這種魚　相片瘋傳惹哄動　網民：有保護色

巴士有魚執？有網民分享巴士上見到的另類「失物」，有條魚疑似被乘客遺留在巴士座椅上，啡褐色魚身更和座椅「撞色」，不少網民認出那是港人愛用來煲湯的牛鰍，笑指失主可能「返到屋企話魚佬呃秤」，又指「人哋有保護色，你唔好踢爆啦」。事實上巴士失物層出不窮，除了食物，更曾有乘客遺下內褲，甚至是更重要的東西。



疑有乘客在巴士座椅上遺留1條牛鰍，啡褐色魚身更和座椅「撞色」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

牛鰍與巴士座椅撞色

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，表示在巴士發現另類巴士失物，只見有條約手掌大小的魚被遺留在座椅上，他笑言：「邊個搭車留條魚？」 網民認出是港人常用於煲湯的牛鰍，魚身啡褐色，與巴士的座椅「撞色」。

曾有乘客在巴士上發現有人遺下瀨尿蝦。 （Threads圖片）

曾有乘客在巴士上發現有人遺下內褲。 （Threads圖片）

網民爆笑：返到屋企話魚佬呃秤

照片引來熱議，「牛鰍嚟喎」、「人哋有保護色，你唔好踢爆啦」、「坐車返去海灘」、「原本已經夠扁㗎啦，就嚟俾人坐到變納米」。不少網民推測是有乘客到街市買餸後遺下，提醒乘客見到可拿回家「加餸」，「返到屋企話魚佬呃秤」、「漏低條牛鰍，睇吓邊個可以攞返去煲湯」。

事實上，巴士失物種類繁多，過去還有乘客試過遺漏底褲，甚至是骨灰盅，九巴過去曾在facebook專頁發帖盤點各類奇怪失物，當中除了耳機、手機、新鮮出爐蛋撻等物品：

九巴在facebook專頁上載最估唔到的物品，行李箱亦算較常見。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

九巴在facebook專頁上載最估唔到的物品，手機跌入座位罅隙，似有保護色。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）