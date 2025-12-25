九巴女生撿手機失物　司機拒收狂罵：站長收晒工　九巴採紀律行動

【巴士／失物處理／九巴】乘搭巴士拾獲失物要如何處理？有女生於社交平台發布影片，指凌晨乘搭往油塘的214號九巴時撿獲乘客遺留手機，想交予司機處理，詎料司機以「站長收晒工」等理由拒絕，更反被責罵，無奈下只能自己保管並發文尋找失主。



事件引來網民熱議，大部份都認為司機處理不當，又讚樓主做得好，「講到好似你老奉要做咁，淨係睇片都戥你唔忿氣」、「你已經做得好好啦，係個司機X，唔好理佢！你好叻女」、「黐線，有人漏電話，佢有責任管理，而家唔做不特止，仲要鬧乘客？」、「有時好心做人都咁難」。



九巴回覆《香港01》表示，有既定程序處理失物，對於個別車長懷疑未有按照指引處理失物，公司十分關注。經調查後，決定對該名車長採取紀律行動。



有女生指，凌晨乘搭往油塘的214號九巴時撿獲乘客遺留手機，想交予司機處理，詎料司機以「站長收晒工」等理由拒絕，更反被責罵。（Threads@cew_0515）

巴士內撿獲失物不可交予司機處理？該女生於社交平台Threads發布相片及影片，指12月24日凌晨於214號九巴車廂內撿獲其他乘客遺留的手機，想交予司機處理，沒想到反被司機責罵，悲呼「我仲要俾個司機鬧，對唔住失主了」。

九巴女乘客撿手機失物 司機拒收兼責罵：收晒工啦啲站長

影片長53秒，樓主趁司機停車，撿起手機走到車頭向司機表示「唔該，有人漏咗手機喺後面啊」。司機聞言回應，「你一係交畀差人啦，好無，我唔係站長嚟㗎」。

樓主解釋「我（要）同你講聲㗎嘛」，並示意在這擺放手機，惟司機即反問「擺喺度啊？」。樓主回覆「因為我有嘢做，咁我無可能交畀……」，司機再反問「交畀邊個啊？我無理由帶返屋企㗎！」。樓主表示「你可能返巴士總站要交低」，但司機仍然拒絕處理電話失物，聲言「交低邊個啊？收晒工啦我哋……嗰啲站長！」。

樓主趁司機停車，撿起手機走到車頭想交予司機，惟司機拒絕接收。（Threads@cew_0515）

女乘客終反擊

無辦法下，樓主唯有自行處理，「咁我保（管）」，司機則繼續嘮叨，「啱啦，啲站長收晒工，我又唔可以帶返屋企，我帶返屋企我唔啱喎大佬！」。樓主聞言留下1句「我過嚟同你通知聲啫」，然後走回車廂內部，影片至此結束。

無辦法下，樓主唯有自行處理，司機則繼續嘮叨。（Threads@cew_0515）

樓主聞言留下1句「我過嚟同你通知聲啫」，然後走回車廂內部。（Threads@cew_0515）

發帖尋手機失主

而樓主事後在Threads發文尋找手機失主，「有冇人12:23 am安泰邨嗰陣落車，漏咗部手機喺214往油塘嘅巴士」。

樓主事後在Threads發文尋找手機失主。（Threads@cew_0515）

網民批司機處理不當：賴皮車長

大部份網民都認為司機處理不當，「講到好似你老奉要做咁，淨係睇片都戥你唔忿氣」、「你已經做得好好啦，係個司機X，唔好理佢！你好叻女」、「梗係交畀公司失物部㗎啦，一個賴皮嘅車長，一個有愛心少女」、「佢嫌麻煩唔做，如果無站長，正常佢可拎返廠，佢唔會做完呢單收工唔返廠入油洗車收錢箱掛」、「投訴個司機，黐線，有人漏電話，佢有責任管理，而家佢唔做不特止，仲要鬧乘客？」、「有時好心做人都咁難。事實真係個司機X」。

巴士失物如何處理？物品遺失在公車上怎麼辦？

根據《公共巴士服務規例》（第230A章）第15條，任何人發現任何意外地留在任何巴士內的財物，須立即將該財物以其被該人發現時的狀態交予售票員；如該巴士沒有載有售票員，則交予司機。而根據《公共巴士服務規例》（第230A章）第16條，巴士司機須盡快（無論如何亦須在12小時內）將該財物和將按照《公共巴士服務規例》第15條交予他的任何財物，以他獲得該財物的管有時該財物狀態，交予有關專營公司或該專營公司授權接收該等財物的該專營公司僱員，而該僱員須就該等財物向售票員或司機（視屬何情況而定）發給收據。

任何人無合理辯解違反第15條或第16條條文，即屬犯罪，可處罰款2,000元。