新騙案？扮鄰居傳短訊　反映私處異味飄散走廊　1句惹嘩然：咁惡

騙徒假扮鄰居發送短訊？有女生收到疑似騙徒的訊息，對方自稱是她鄰居，反映在大廈走廊不時聞到女性私處異味，並形容為「臭X味」，懷疑是從她住處傳出，所以留下電話號碼，希望她盡快處理，和方便之後聯絡。



不少網民直指是騙徒，但對其「詐騙開場白」感到驚訝，「想知佢靠呢個開場白可以點呃到人錢」、「跑唔到數都唔使咁惡」，又列出多個疑點，「我連隔籬屋姓乜都不知騙徒，居然知鄰居電話」、「你有我電話，做咩唔直接WhatsApp我？」、「要處理臭X味一係沖多啲涼，再唔係就睇醫生，聯絡你有乜用呢？」。



有網民收到疑似騙徒短訊，稱其住處傳出女性私處異味，並飄散在大廈走廊引起不適。（「threads＠natna_t」截圖）

騙徒冒認鄰居傳短訊？ 稱住處傳「臭X味」飄散走廊

該女生在threads帳號「natna_t」發帖，指收到1個疑似來自騙徒的訊息，對方自稱是樓主鄰居王小姐，並向其反映最近在大廈走廊總是聞到有股「臭X味」，斷定是由樓主住處傳出，請她盡快處理，然後留下電話號碼，希望樓主儲存，以便往後在WhatsApp聯絡。樓主直覺是騙案，驚訝表示「點解宜家啲騙徒咁惡」。

不少網民貼圖，表示最近亦收到類似短訊。（threads截圖）

騙徒開白震驚全網：跑唔到數都唔使咁惡

許多網民對騙徒開場白表示「有驚喜」，「騙徒嘅手法層出不窮，不過臭X都係第一次見」、「跑唔到數都唔使咁惡」、「跑唔到數，準備俾人拎走啲器官嘅歇斯底里囉」、「特登的，唔出眾少少就無人應機，無人回應詐騙成功率就係0%。有人應機就代表有機會，100個人有1個人中招佢都贏，所以唔好理佢」，又感嘆「詐騙都要玩激將法」、「想知佢靠呢個開場白可以點呃到人錢」、「實名制之後啲詐騙電話都無少過」。

網民列出多個疑點 建議這樣回覆！

有人覺得即使是騙案，亦完全不符合常理，「我連隔籬屋姓乜都不知，居然知鄰居電話」、「你有我電話，做咩唔直接WhatsApp我？」、「佢係婦科醫生？」，同時戲稱「我會覆佢：你才臭」、「覆佢：頂唔順咪搬屋囉，無人迫你stay喺度㗎喎」、「回佢：我係男人」。

（threads）